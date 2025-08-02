https://ria.ru/20250802/avtobus-2032972251.html

В Мордовии опрокинулся автобус, есть пострадавшие

В Мордовии опрокинулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.08.2025

В Мордовии опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии , сообщает МВД республики. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T11:33:00+03:00

2025-08-02T11:33:00+03:00

2025-08-02T17:37:00+03:00

происшествия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии , сообщает МВД республики.Авария произошла в субботу утром недалеко от села Хлебино Теньгушевского района."По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил опрокидывание автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе 6 несовершеннолетних, на правый бок", - говорится в сообщении.По данным МВД Мордовии, в результате ДТП шесть человек, в том числе один ребёнок, получили лёгкие и средней тяжести травмы."Части из них, в том числе несовершеннолетнему, медицинская помощь оказана на месте, часть - доставлена в больницу", - отмечается в сообщении.Как уточняет ведомство, водитель трезв. На месте происшествия работает полиция.

https://ria.ru/20250801/dtp-2032891575.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика мордовия