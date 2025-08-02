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В Мордовии опрокинулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.08.2025
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11:33 02.08.2025 (обновлено: 17:37 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/avtobus-2032972251.html
В Мордовии опрокинулся автобус, есть пострадавшие
В Мордовии опрокинулся автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.08.2025
В Мордовии опрокинулся автобус, есть пострадавшие
Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии , сообщает МВД республики. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:33:00+03:00
2025-08-02T17:37:00+03:00
происшествия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии , сообщает МВД республики.Авария произошла в субботу утром недалеко от села Хлебино Теньгушевского района."По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил опрокидывание автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе 6 несовершеннолетних, на правый бок", - говорится в сообщении.По данным МВД Мордовии, в результате ДТП шесть человек, в том числе один ребёнок, получили лёгкие и средней тяжести травмы."Части из них, в том числе несовершеннолетнему, медицинская помощь оказана на месте, часть - доставлена в больницу", - отмечается в сообщении.Как уточняет ведомство, водитель трезв. На месте происшествия работает полиция.
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происшествия, республика мордовия
Происшествия, Республика Мордовия
В Мордовии опрокинулся автобус, есть пострадавшие

В Мордовии шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса

© Фото : прокуратура Республики МордовияНа месте ДТП с автобусом в Мордовии
На месте ДТП с автобусом в Мордовии - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : прокуратура Республики Мордовия
На месте ДТП с автобусом в Мордовии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при ДТП с опрокинувшимся автобусом в Мордовии , сообщает МВД республики.
Авария произошла в субботу утром недалеко от села Хлебино Теньгушевского района.
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"По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил опрокидывание автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе 6 несовершеннолетних, на правый бок", - говорится в сообщении.
По данным МВД Мордовии, в результате ДТП шесть человек, в том числе один ребёнок, получили лёгкие и средней тяжести травмы.
"Части из них, в том числе несовершеннолетнему, медицинская помощь оказана на месте, часть - доставлена в больницу", - отмечается в сообщении.
Как уточняет ведомство, водитель трезв. На месте происшествия работает полиция.
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ПроисшествияРеспублика Мордовия
 
 
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