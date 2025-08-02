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В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии - РИА Новости, 02.08.2025
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08:19 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/avariya-2032952904.html
В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии
В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии - РИА Новости, 02.08.2025
В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии
Энергетики устраняют аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысяч жителей Большого Камня в Приморье, соцобъекты города в зону отключения не... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:19:00+03:00
2025-08-02T08:19:00+03:00
происшествия
большой камень
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики устраняют аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысяч жителей Большого Камня в Приморье, соцобъекты города в зону отключения не попали, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, авария на сетях электроснабжения в приморском городе Большой Камень произошла в субботу. "В настоящее время без света остаются более 3,5 тысячи жителей 17 многоквартирных домов и 108 частных домов, социальные объекты отключением электроэнергии не затронуты. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит действия лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей, фактическое восстановление прав граждан находится на контроле, информирует надзорное ведомство.
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происшествия, большой камень, россия
Происшествия, Большой Камень, Россия
В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии

В Приморье устраняют аварию, оставившую без света более 3,5 тысяч жителей

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики устраняют аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысяч жителей Большого Камня в Приморье, соцобъекты города в зону отключения не попали, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, авария на сетях электроснабжения в приморском городе Большой Камень произошла в субботу.
"В настоящее время без света остаются более 3,5 тысячи жителей 17 многоквартирных домов и 108 частных домов, социальные объекты отключением электроэнергии не затронуты. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит действия лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей, фактическое восстановление прав граждан находится на контроле, информирует надзорное ведомство.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Исторический рекорд потребления энергомощности побит на Кубани и в Адыгее
30 июля, 18:48
 
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