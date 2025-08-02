https://ria.ru/20250802/avariya-2032952904.html
В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии
В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии - РИА Новости, 02.08.2025
В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии
Энергетики устраняют аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысяч жителей Большого Камня в Приморье, соцобъекты города в зону отключения не... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:19:00+03:00
2025-08-02T08:19:00+03:00
2025-08-02T08:19:00+03:00
происшествия
большой камень
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики устраняют аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысяч жителей Большого Камня в Приморье, соцобъекты города в зону отключения не попали, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, авария на сетях электроснабжения в приморском городе Большой Камень произошла в субботу. "В настоящее время без света остаются более 3,5 тысячи жителей 17 многоквартирных домов и 108 частных домов, социальные объекты отключением электроэнергии не затронуты. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит действия лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей, фактическое восстановление прав граждан находится на контроле, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20250730/kuban-2032443999.html
большой камень
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, большой камень, россия
Происшествия, Большой Камень, Россия
В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии
В Приморье устраняют аварию, оставившую без света более 3,5 тысяч жителей