https://ria.ru/20250802/avariya-2032952904.html

В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии

В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии - РИА Новости, 02.08.2025

В Приморье более 3,5 тысяч человек остались без света из-за аварии

Энергетики устраняют аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысяч жителей Большого Камня в Приморье, соцобъекты города в зону отключения не... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:19:00+03:00

2025-08-02T08:19:00+03:00

2025-08-02T08:19:00+03:00

происшествия

большой камень

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Энергетики устраняют аварию, которая оставила без электроснабжения более 3,5 тысяч жителей Большого Камня в Приморье, соцобъекты города в зону отключения не попали, сообщает в своём Тelegram-канале прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, авария на сетях электроснабжения в приморском городе Большой Камень произошла в субботу. "В настоящее время без света остаются более 3,5 тысячи жителей 17 многоквартирных домов и 108 частных домов, социальные объекты отключением электроэнергии не затронуты. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит действия лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей, фактическое восстановление прав граждан находится на контроле, информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250730/kuban-2032443999.html

большой камень

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происшествия, большой камень, россия