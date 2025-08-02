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При атаке украинского дрона пострадал боец белгородского "Орлана" - РИА Новости, 02.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ataka-2032990016.html
При атаке украинского дрона пострадал боец белгородского "Орлана"
При атаке украинского дрона пострадал боец белгородского "Орлана" - РИА Новости, 02.08.2025
При атаке украинского дрона пострадал боец белгородского "Орлана"
Боец подразделения "Орлан" пострадал при выполнении служебных задач в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T14:38:00+03:00
2025-08-02T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал при выполнении служебных задач в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. &quot;При выполнении служебных задач пострадал боец подразделения &quot;Орлан&quot;. В Шебекинском округе в районе села Белянка от удара вражеского дрона наш боец получил ранения&quot;, - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в Шебекинскую ЦРБ. СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
При атаке украинского дрона пострадал боец белгородского "Орлана"

Гладков: в Шебекинском округе при выполнении служебных задач ранен боец "Орлана"

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал при выполнении служебных задач в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"При выполнении служебных задач пострадал боец подразделения "Орлан". В Шебекинском округе в районе села Белянка от удара вражеского дрона наш боец получил ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в Шебекинскую ЦРБ.
СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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