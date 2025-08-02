https://ria.ru/20250802/ataka-2032990016.html

При атаке украинского дрона пострадал боец белгородского "Орлана"

При атаке украинского дрона пострадал боец белгородского "Орлана" - РИА Новости, 02.08.2025

При атаке украинского дрона пострадал боец белгородского "Орлана"

Боец подразделения "Орлан" пострадал при выполнении служебных задач в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T14:38:00+03:00

2025-08-02T14:38:00+03:00

2025-08-02T14:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал при выполнении служебных задач в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "При выполнении служебных задач пострадал боец подразделения "Орлан". В Шебекинском округе в районе села Белянка от удара вражеского дрона наш боец получил ранения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в Шебекинскую ЦРБ. СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)