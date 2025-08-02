https://ria.ru/20250802/ataka-2032951377.html

В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина

В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина - РИА Новости, 02.08.2025

В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина

В Самаре мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T07:58:00+03:00

2025-08-02T07:58:00+03:00

2025-08-02T14:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

самара

вячеслав федорищев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Самаре мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА", — написал он.Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего.На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самара

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, самара, вячеслав федорищев, вооруженные силы украины