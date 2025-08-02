https://ria.ru/20250802/ataka-2032951377.html
В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина
В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина - РИА Новости, 02.08.2025
В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина
В Самаре мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T07:58:00+03:00
2025-08-02T07:58:00+03:00
2025-08-02T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
самара
вячеслав федорищев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Самаре мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале."В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА", — написал он.Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего.На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, вячеслав федорищев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самара, Вячеслав Федорищев, Вооруженные силы Украины
В Самаре после атаки беспилотников погиб мужчина
В Самаре после атаки украинских беспилотников погиб мужчина