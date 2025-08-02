https://ria.ru/20250802/armenija-2032972932.html
В Армении пройдут совместные с США военные учения
В Армении пройдут совместные с США военные учения - РИА Новости, 02.08.2025
В Армении пройдут совместные с США военные учения
Армяно-американские военные учения пройдут в Армении 12-20 августа, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T11:41:00+03:00
2025-08-02T11:41:00+03:00
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ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Армяно-американские военные учения пройдут в Армении 12-20 августа, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики. "В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 12 по 20 августа в Республике Армения пройдут армяно-американские совместные учения EAGLE PARTNER 2025. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас", - говорится в сообщении. Учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации. "Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении", - заявили в пресс-службе. В ведомстве напомнили, что рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах.
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в мире, армения, сша, европа
В мире, Армения, США, Европа
В Армении пройдут совместные с США военные учения
Армяно-американские военные учения пройдут в Армении 12-20 августа
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Армяно-американские военные учения пройдут в Армении 12-20 августа, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 12 по 20 августа в Республике Армения пройдут армяно-американские совместные учения EAGLE PARTNER 2025. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил Армении
, Сухопутных войск США
в Европе
и Африке
, а также Национальной гвардии штата Канзас", - говорится в сообщении
.
Учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.
"Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах.