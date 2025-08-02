https://ria.ru/20250802/antalja-2033018594.html

Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье

Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье - РИА Новости, 02.08.2025

Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье

Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T19:02:00+03:00

2025-08-02T19:02:00+03:00

2025-08-02T19:02:00+03:00

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей призвали соблюдать осторожность, сообщил портал Antalyahakkinda. "Сильные дожди ожидаются в шести районах Антальи в воскресенье. В заявлении 4-го регионального управления метеорологии подчеркивается, что ветер будет дуть с умеренной силой с северного и западного направлений и местами может увеличивать свою скорость. Было отмечено, что длина волн может увеличиться в прибрежных районах, и водителям следует соблюдать осторожность во внутренних районах", - пишет портал. По данным портала, ожидается понижение температуры воздуха на 1-3 градуса. По оценкам, это снижение будет особенно ощутимо в конце дня и может оказаться ниже сезонной нормы. "Власти обратились к жителям, туристам и предприятиям, расположенным на морском побережье, с просьбой быть осторожными, особенно тем, кто строит планы на отдых на природе", - отмечает издание.

https://ria.ru/20250628/turizm-2025969468.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), турция, в мире