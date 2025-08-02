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Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье - РИА Новости, 02.08.2025
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Туризм
 
19:02 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/antalja-2033018594.html
Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье
Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье - РИА Новости, 02.08.2025
Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье
Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:02:00+03:00
2025-08-02T19:02:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей призвали соблюдать осторожность, сообщил портал Antalyahakkinda. "Сильные дожди ожидаются в шести районах Антальи в воскресенье. В заявлении 4-го регионального управления метеорологии подчеркивается, что ветер будет дуть с умеренной силой с северного и западного направлений и местами может увеличивать свою скорость. Было отмечено, что длина волн может увеличиться в прибрежных районах, и водителям следует соблюдать осторожность во внутренних районах", - пишет портал. По данным портала, ожидается понижение температуры воздуха на 1-3 градуса. По оценкам, это снижение будет особенно ощутимо в конце дня и может оказаться ниже сезонной нормы. "Власти обратились к жителям, туристам и предприятиям, расположенным на морском побережье, с просьбой быть осторожными, особенно тем, кто строит планы на отдых на природе", - отмечает издание.
https://ria.ru/20250628/turizm-2025969468.html
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анталья (провинция), турция, в мире
Туризм, Анталья (провинция), Турция, В мире
Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье

Antalyahakkinda: в Анталье ожидаются сильные дожди, высота волн может вырасти

© РИА Новости / Михаил ЦыгановВолны
Волны - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Волны. Архивное фото
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей призвали соблюдать осторожность, сообщил портал Antalyahakkinda.
«
"Сильные дожди ожидаются в шести районах Антальи в воскресенье. В заявлении 4-го регионального управления метеорологии подчеркивается, что ветер будет дуть с умеренной силой с северного и западного направлений и местами может увеличивать свою скорость. Было отмечено, что длина волн может увеличиться в прибрежных районах, и водителям следует соблюдать осторожность во внутренних районах", - пишет портал.
По данным портала, ожидается понижение температуры воздуха на 1-3 градуса. По оценкам, это снижение будет особенно ощутимо в конце дня и может оказаться ниже сезонной нормы.
"Власти обратились к жителям, туристам и предприятиям, расположенным на морском побережье, с просьбой быть осторожными, особенно тем, кто строит планы на отдых на природе", - отмечает издание.
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ТуризмАнталья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
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