https://ria.ru/20250802/antalja-2033018594.html
Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье
Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье - РИА Новости, 02.08.2025
Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье
Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T19:02:00+03:00
2025-08-02T19:02:00+03:00
2025-08-02T19:02:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20464/24/204642416_16:0:1138:631_1920x0_80_0_0_d73f4d5dad075b93047a9a8f9d89bc66.jpg
АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей призвали соблюдать осторожность, сообщил портал Antalyahakkinda. "Сильные дожди ожидаются в шести районах Антальи в воскресенье. В заявлении 4-го регионального управления метеорологии подчеркивается, что ветер будет дуть с умеренной силой с северного и западного направлений и местами может увеличивать свою скорость. Было отмечено, что длина волн может увеличиться в прибрежных районах, и водителям следует соблюдать осторожность во внутренних районах", - пишет портал. По данным портала, ожидается понижение температуры воздуха на 1-3 градуса. По оценкам, это снижение будет особенно ощутимо в конце дня и может оказаться ниже сезонной нормы. "Власти обратились к жителям, туристам и предприятиям, расположенным на морском побережье, с просьбой быть осторожными, особенно тем, кто строит планы на отдых на природе", - отмечает издание.
https://ria.ru/20250628/turizm-2025969468.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20464/24/204642416_156:0:997:631_1920x0_80_0_0_a30e6c3b16e5c9b6b4203c3a751fe126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), турция, в мире
Туризм, Анталья (провинция), Турция, В мире
Туристов предупредили о сильном ветре и ливнях в Анталье
Antalyahakkinda: в Анталье ожидаются сильные дожди, высота волн может вырасти