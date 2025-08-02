https://ria.ru/20250802/aleksandrovo-kalinovo-2032975704.html
ВС России освободили Александро-Калиново в ДНР
ВС России освободили Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 02.08.2025
ВС России освободили Александро-Калиново в ДНР
Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T12:15:00+03:00
2025-08-02T12:15:00+03:00
2025-08-02T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Кроме того, российские бойцы нанесли поражение трем механизированным и горно-штурмовой бригадам, а также бригаде Нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванополье в ДНР.Потери противника на этом участке фронта составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Освобождение Александро-Калиново в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР
2025-08-02T12:15
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Александро-Калиново в ДНР
ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР