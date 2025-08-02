https://ria.ru/20250802/aleksandrovo-kalinovo-2032975704.html

ВС России освободили Александро-Калиново в ДНР

ВС России освободили Александро-Калиново в ДНР - РИА Новости, 02.08.2025

ВС России освободили Александро-Калиново в ДНР

Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:15:00+03:00

2025-08-02T12:15:00+03:00

2025-08-02T14:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Кроме того, российские бойцы нанесли поражение трем механизированным и горно-штурмовой бригадам, а также бригаде Нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Серебрянка, Плещеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка и Иванополье в ДНР.Потери противника на этом участке фронта составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобождение Александро-Калиново в ДНР Минобороны России показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР 2025-08-02T12:15 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф