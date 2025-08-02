https://ria.ru/20250802/akulova-2032883630.html

Светлана Акулова: Московский зоопарк открыт к международному диалогу

Светлана Акулова: Московский зоопарк открыт к международному диалогу - РИА Новости, 02.08.2025

Светлана Акулова: Московский зоопарк открыт к международному диалогу

Московский зоопарк открыт к диалогу и продолжает развивать сотрудничество с зоологическими учреждениями как на национальном, так и на международном уровне,... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T12:00:00+03:00

2025-08-02T12:00:00+03:00

2025-08-02T12:00:00+03:00

интервью

россия

московский зоопарк

панда катюша

животные

светлана акулова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032875865_0:0:917:517_1920x0_80_0_0_f945447c6be979072a55761a8107c8ce.jpg

Московский зоопарк открыт к диалогу и продолжает развивать сотрудничество с зоологическими учреждениями как на национальном, так и на международном уровне, заявила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. В интервью РИА Новости она рассказала, как идет поиск "невесты" для манула Тимофея и когда может состояться свидание больших панд Диндин и Жуи. Беседовала Ольга Овчинникова.– Светлана Владимировна, расскажите, как осуществляется коммуникация у Московского зоопарка с зоосадами России и мира? С какими городами и странами идет обмен опытом?– Коммуникация Московского зоопарка с зоологическими учреждениями России и мира выстроена системно и многопланово. Мы взаимодействуем с профессиональным сообществом зоологических учреждений как на национальном, так и на международном уровне. Например, сотрудничество с зоопарками России налажено через Союз зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). СОЗАР был создан, чтобы объединить все зоопарки и аквариумы нашей страны, стимулировать их руководство к сотрудничеству, взаимопомощи и обмену опытом. Это имеет колоссальное значение, поскольку наша страна обладает настоящими природными богатствами, которые нужно беречь и защищать. В одиночку это не под силу ни одному зоологическому парку. В СОЗАР уже входят 76 участников.Зоопарк является членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). В настоящее время ЕАРАЗА объединяет 94 учреждения из 23 стран.Также в мае этого года по моей инициативе, в рамках конференции ЕАРАЗА, было объявлено о создании Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ). Это открытое профессиональное сообщество, которое функционирует на основе меморандума о намерениях. Объединение не имеет юридического статуса, его деятельность охватывает зоопарки, аквариумы, дельфинарии, реабилитационные центры и другие учреждения, заинтересованные в сотрудничестве ради сохранения природы. Это свидетельствует о том, что, несмотря на сложную международную повестку, Московский зоопарк остается открытым к диалогу и продолжает развивать сотрудничество с зоологическими учреждениями по всему миру.Совсем недавно мы с рабочим визитом посетили Китай. В ходе поездки был подписан меморандум о взаимопонимании между Пекинским и Московским зоопарками. Знаковым событием стало открытие в Пекинском зоопарке выставки "Золотая коллекция Московского зоопарка", приуроченной к 161-летию со дня его основания. В прошлом году мы подписали меморандум с зоопарками КНДР и Филиппин.– Как сейчас идет работа по помощи зоопаркам Донбасса? Планируете ли направлять туда специалистов?– В 2022–2024 годах Московский зоопарк совместно с Фондом национальной природы, Союзом зоопарков и аквариумов России, движением #МЫВМЕСТЕ и ОНФ реализовал масштабную программу помощи зоопаркам и приютам на территориях Российской Федерации. Были переданы более 30 тонн кормов и оборудования, отремонтированы вольеры и инфраструктура в шести учреждениях, включая зоопарки Докучаевска, Бердянска и Херсона.Однако в 2025 году потребности остаются высокими – четыре зоопарка на присоединенных территориях ДНР по-прежнему находятся в критическом состоянии из-за нехватки финансирования, разрушенной инфраструктуры и отсутствия необходимого оборудования. Без срочной помощи под угрозой окажется жизнь более тысячи животных, включая редкие виды. В связи с этим в ближайшее время будет запущен новый проект помощи зоопаркам на исторических территориях России.Однако помимо помощи зоопаркам остро стоит вопрос эпидемиологической безопасности – бесконтрольное размножение бездомных животных создает угрозу как для людей, так и для диких видов в зоопарках. Особенно критична ситуация в исторических регионах России, где разрушена ветеринарная инфраструктура.Для решения этой проблемы в мае в Мариуполе был открыт ветеринарный центр "Хвостатая академия", созданный в рамках поручения президента России об усилении экологического и гуманитарного присутствия на исторических территориях. Центр занимается вакцинацией, стерилизацией, биркованием и лечением животных, а также просветительской работой с населением. Кроме того, Московский зоопарк при поддержке АНО "Сад памяти" организовал поставку 27 тонн кормов и оборудовал карантинные зоны в приютах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.В ближайшее время планируется гуманитарная миссия на исторические территории с посещением заповедника в ДНР, передачей кормов и обсуждением дальнейшей реализации проекта "Хвостатая академия" в ЛНР. Также прорабатывается вопрос о направлении выездных бригад специалистов Московского зоопарка и студентов ветеринарных вузов для оказания практической помощи и реализации образовательных программ.Работа продолжается: мы намерены и дальше активно поддерживать зоопарки и приюты, спасать животных и улучшать условия их содержания, развивать систему ответственного обращения с животными на исторических территориях, а также способствовать профилактике заболеваний и минимизации эпидемиологических рисков, формируя гуманную городскую среду.– Панда Катюша теперь живет отдельно от мамы. Как прошел период адаптации? Как изменилось поведение Катюши после переезда от мамы?– Катюша – хотя еще и детеныш, но уже достаточно взрослая панда. Она прекрасно адаптировалась к самостоятельной жизни. С первого дня, с момента рождения Катюши Диндин трепетно заботилась о ней, кормила молоком по первому требованию, учила ее осторожности и всем необходимым навыкам, среди которых лазанье и группировка при падении. Именно Диндин своим личным примером приучила дочку есть бамбук.К моменту отделения у Катюши в рационе уже присутствовали взрослые корма. Да и к взрослой жизни мама Диндин готовила дочку постоянно. Сначала оставляла ее на короткий период, увеличивая временные интервалы, потом они начали спать на разных полочках, и, наконец, Диндин начала выходить в уличный вольер, оставляя Катюшу на более продолжительное время.Конечно, первое время мы очень внимательно за ней наблюдали. И в первое время Катюша беспокоилась и искала маму. В это время киперы старались отвлекать и развлекать ее. В течение недели Катюша успокоилась, у нее улучшился аппетит и нормализовался распорядок дня. Сейчас Катюша демонстрирует прекрасную самостоятельность: замечательно ест бамбук, ходит на тренинги, развлекается с игрушками и гуляет, наслаждается самостоятельной жизнью.– Есть ли уже план, когда Катюша уедет искать жениха?– Как и все большие панды, Катюша является собственностью Китая и также входит в программу по сохранению больших панд. У нее прекрасная наследственность и по достижении определенного возраста ей нужно будет подобрать подходящую пару.– Поскольку Катюша "переехала", есть ли план устроить романтическое свидание для Диндин и Жуи?– Да, такой план есть, но с большой осторожностью. У панд свои ритмы, и подбирать момент для встречи нужно очень точно. Мы уже консультируемся с китайскими специалистами. Возможно, в следующем году, если будут благоприятные условия, мы попробуем аккуратно устроить им свидание. Без спешки, с максимальным уважением к характеру каждого животного.– Не только Катюша живет одна, но и юный гиененок Акела. Удалось ли наладить "общение" Акелы с отцом? Видите ли перспективы, что они в дальнейшем будут жить в одной стае и когда это может произойти?– У гиен очень сложная система социальных взаимодействий. Это интеллектуально развитые и территориальные животные с жестко выстроенной иерархией, поэтому процесс знакомства и сближения требует времени, поэтапной подготовки и особого внимания специалистов. Пока говорить о совместном содержании рано – зоологи продолжают наблюдения и анализируют возможные сценарии, исходя из индивидуальных особенностей животных. Мы надеемся, что в будущем появится возможность для более тесного контакта, но главным приоритетом для нас остается безопасность и благополучие каждого животного.– Будете ли искать пару символу Московского зоопарка –манулу Тимоше?– Тимоша – безусловный любимец публики и настоящая звезда Московского зоопарка. За его жизнью с интересом следят десятки тысяч людей: поклонники наблюдают, как он то худеет, то снова набирает вес, радуются каждому его появлению и делятся фотографиями в соцсетях. В прошлом году в зоопарк приезжали туристы из Китая специально, чтобы увидеть Тимошу лично – многие даже предлагали устроить ему "смотрины" и помочь выбрать достойную невесту. Такая народная любовь – большая ценность для нас и еще один стимул найти для Тимоши идеальную пару.Да, работа по поиску пары для Тимоши ведется, но она требует особого подхода. Дело в том, что большинство манулов, содержащихся в зоопарках, состоят в близком родстве, и это ограничивает возможности формирования новых пар. Сейчас зоопарк сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера, например, среди животных, которые не могут быть возвращены в дикую природу. Это кропотливая и важная работа, и мы надеемся, что в будущем Тимоша все же встретит свою избранницу.– Как чувствуют себя малайские медвежата Лучик, Звездочка и Маша? "Доросли" ли Лучик и Звездочка до "уровня" навыков Маши?– Медвежата чувствуют себя прекрасно и активно развиваются. Все трое медвежат чувствуют себя хорошо и демонстрируют стабильный рост. Лучик и Звездочка подросли, окрепли и полностью приобрели все навыки, характерные для их вида и возраста. К сегодняшнему дню Лучик, Звездочка и Маша уже объединены и гуляют вместе. Зоологи внимательно наблюдают за их динамикой, чтобы определить оптимальный момент для следующего этапа социализации, а именно, стадии, когда медвежата смогут начать круглосуточно жить втроем. Такие процессы требуют большой чуткости и поэтапного подхода, поскольку комфорт и безопасность животных всегда остаются для нас приоритетом.– Как дела у самца пумы Геркулеса, которого изъяли у жителя столицы в этом году? Полностью ли он адаптировался к новой жизни?– Геркулес – удивительно контактный и умный зверь. В первое время он нуждался в комплексной ветеринарной помощи и психологической адаптации, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Геркулес хорошо перенес адаптацию и чувствует себя уверенно в новых условиях. Он под постоянным наблюдением наших ветеринаров и зоологов, и на данный момент поводов для беспокойства нет. Как и все наши подопечные, он получает индивидуальный уход и максимально комфортные условия для жизни. Мы рады, что ему удалось восстановиться и войти в стабильный режим.– Коту Симбе подарили в этом году именную куртку. Есть ли у него летняя униформа? Какие его главные обязанности на месте работы и справляется ли он?– После легендарного спасения Симбы из вольера с волками он стал для нас почти членом семьи. Мы в шутку называем его штатным сотрудником Московского зоопарка, и в этом есть доля правды. У Симбы есть собственный пропуск и даже профессиональная киперская куртка, которая стала хитом в моем телеграм-канале. Конечно, он носит ее не каждый день, только по особым случаям, когда встречается с журналистами.Симба следит за порядком, как полагается ответственному сотруднику. Он прекрасно справляется со своими обязанностями и уже давно завоевал сердца и сотрудников, и гостей зоопарка. Летнюю униформу мы ему не шили – все-таки жара, и коту удобнее без лишней экипировки. Курточка пока висит на вешалке. Но кто знает, что придумаем к следующему сезону.– В прошлом году в Зоосаде Деда Мороза в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге поселился подаренный президенту России Владимиру Путину северный олененок. Как он себя чувствует?– Северный олененок, переданный в Зоосад Деда Мороза, вырос и окреп. Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход. Он живет в общем стаде с другими северными оленями. За его состоянием внимательно следят специалисты. Рада, что удалось создать для него комфортные условия – именно так и должна складываться судьба подаренного животного: с заботой, вниманием и любовью.– В 2024 году вы стали депутатом Мосгордумы. Какие инициативы, в первую очередь в отношении животных, планируете выносить на рассмотрение в столичный парламент?– В качестве депутата Мосгордумы я уделяю особое внимание вопросам гуманного отношения к животным, экологического просвещения и создания комфортных условий для братьев наших меньших. Это логичное продолжение моей работы как директора зоопарка, теперь уже в законодательном поле.Сейчас в активной разработке находится ряд инициатив, направленных на системное улучшение ситуации в столице. Как только они пройдут все необходимые этапы согласования, мы обязательно представим их общественности. Уверена, что вместе нам удастся сделать Москву городом, где гармоничное сосуществование людей и животных станет неотъемлемой частью качества жизни.

https://ria.ru/20250730/panda-2032360677.html

https://ria.ru/20250530/panda-2019974489.html

https://ria.ru/20250710/zoopark-2028266997.html

https://ria.ru/20250726/priyuty-2031627867.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, московский зоопарк, панда катюша, животные, светлана акулова