https://ria.ru/20250802/aeroporty-2032929313.html

В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы

В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы - РИА Новости, 02.08.2025

В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы

Пятьдесят пять авиарейсов были задержаны в аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" 1 августа на период с 22.00 мск до... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T00:37:00+03:00

2025-08-02T00:37:00+03:00

2025-08-02T00:37:00+03:00

происшествия

москва

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пятьдесят пять авиарейсов были задержаны в аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" 1 августа на период с 22.00 мск до полуночи на фоне грозы в столичном регионе, следует из данных онлайн-табло авиагаваней. Самое большое количество задержанных рейсов наблюдается из аэропорта "Шереметьево". Так, с 22.00 мск 1 августа было перенесено 34 вылета, в том числе 9 международных рейсов. В аэропорта "Домодедово" было перенесено 9 рейсов, из "Внуково" - 10 рейсов. На период с 21.50 мск из аэропорта "Жуковский" было перенесено два рейса. Мощный ливень накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В частности, сильный дождь идет на юго-востоке, юго-западе и западе города. Небо озаряют молнии и слышны раскаты грома.

https://ria.ru/20250801/vnukovo-2032925814.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)