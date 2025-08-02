https://ria.ru/20250802/aeroporty-2032929313.html
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы - РИА Новости, 02.08.2025
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы
Пятьдесят пять авиарейсов были задержаны в аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" 1 августа на период с 22.00 мск до... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:37:00+03:00
2025-08-02T00:37:00+03:00
2025-08-02T00:37:00+03:00
происшествия
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пятьдесят пять авиарейсов были задержаны в аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" 1 августа на период с 22.00 мск до полуночи на фоне грозы в столичном регионе, следует из данных онлайн-табло авиагаваней. Самое большое количество задержанных рейсов наблюдается из аэропорта "Шереметьево". Так, с 22.00 мск 1 августа было перенесено 34 вылета, в том числе 9 международных рейсов. В аэропорта "Домодедово" было перенесено 9 рейсов, из "Внуково" - 10 рейсов. На период с 21.50 мск из аэропорта "Жуковский" было перенесено два рейса. Мощный ливень накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В частности, сильный дождь идет на юго-востоке, юго-западе и западе города. Небо озаряют молнии и слышны раскаты грома.
https://ria.ru/20250801/vnukovo-2032925814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы
В аэропортах Москвы и Жуковского задержали более 50 авиарейсов из-за грозы