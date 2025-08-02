https://ria.ru/20250802/aeroport-2032966761.html
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T10:38:00+03:00
2025-08-02T10:38:00+03:00
2025-08-02T10:45:00+03:00
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее, в 8.48 мск Кореняко сообщал об отмене ограничений, однако они снова были введены менее чем через два часа."Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250731/polet-2032559576.html
самара
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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, курумоч (аэропорт)
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко, Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск судов