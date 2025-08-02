https://ria.ru/20250802/aeroport-2032951985.html
В аэропортах Саратова и Тамбова сняли ограничения
В аэропортах Саратова и Тамбова сняли ограничения - РИА Новости, 02.08.2025
В аэропортах Саратова и Тамбова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:09:00+03:00
2025-08-02T08:09:00+03:00
2025-08-02T08:14:00+03:00
саратов
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Саратов ("Гагарин") и Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25995c9d6fdba4fae667695a9bf3681e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Саратов, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Саратова и Тамбова сняли ограничения
В аэропортах Саратова и Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов