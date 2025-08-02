https://ria.ru/20250802/aeroport-2032951985.html

В аэропортах Саратова и Тамбова сняли ограничения

В аэропортах Саратова и Тамбова сняли ограничения - РИА Новости, 02.08.2025

В аэропортах Саратова и Тамбова сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:09:00+03:00

2025-08-02T08:09:00+03:00

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саратов

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Саратов ("Гагарин") и Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саратов, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность