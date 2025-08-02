https://ria.ru/20250802/aeroport-2032935324.html

В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения

В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025

В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:15:00+03:00

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тамбов

саратов

донской

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250802/aeroporty-2032929313.html

тамбов

саратов

донской

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Дарья Буймова

тамбов, саратов, донской, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность