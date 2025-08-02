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В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025
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02:15 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/aeroport-2032935324.html
В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения
В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения - РИА Новости, 02.08.2025
В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 02.08.2025
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тамбов
саратов
донской
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250802/aeroporty-2032929313.html
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тамбов, саратов, донской, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Тамбов, Саратов, Донской, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения

В Саратове и Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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ТамбовСаратовДонскойАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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