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Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40% - РИА Новости, 01.08.2025
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03:15 01.08.2025
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Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40%
Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40% - РИА Новости, 01.08.2025
Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40%
Установка счетчиков и светодиодных ламп, использование солнечной энергии и правильные привычки помогут уменьшить счета за воду и электричество на даче на... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:15:00+03:00
2025-08-01T03:15:00+03:00
общество
дмитрий бондарь
россия
жкх
недвижимость
экономия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Установка счетчиков и светодиодных ламп, использование солнечной энергии и правильные привычки помогут уменьшить счета за воду и электричество на даче на 20-40%, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По его словам, для экономии можно заменить на даче обычные лампы на светодиодные, а также установить счетчики воды. Без них плата за воду начисляется по нормативу, который может быть выше фактического расхода. Двухтарифный счетчик электроэнергии поможет сэкономить на электричестве, потребляемом ночью. Помимо этого эксперт посоветовал выключать неиспользуемую технику из розеток."Хорошая теплоизоляция дома снижает затраты электричества на обогрев зимой и охлаждение летом, если у вас на даче установлен кондиционер. При покупке техники для дачи лучше выбирать модели с маркировкой А++. Они потребляют меньше энергии", — указал Бондарь.Для экономии эксперт посоветовал поливать грядки не водопроводной, а дождевой водой. А вместе с капельным поливом (шланг с отверстиями вдоль грядок) расход воды сократится в разы. Для освещения участка без лишних затрат можно установить на территории автономные светильники на солнечных батареях.
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общество, дмитрий бондарь, россия, жкх, недвижимость, экономия
Общество, Дмитрий Бондарь, Россия, ЖКХ, Недвижимость, Экономия
Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40%

Бондарь: счетчики и светодиодные лампы помогут уменьшить счета за воду и свет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСчетчик учета воды
Счетчик учета воды - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Счетчик учета воды. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Установка счетчиков и светодиодных ламп, использование солнечной энергии и правильные привычки помогут уменьшить счета за воду и электричество на даче на 20-40%, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, для экономии можно заменить на даче обычные лампы на светодиодные, а также установить счетчики воды. Без них плата за воду начисляется по нормативу, который может быть выше фактического расхода. Двухтарифный счетчик электроэнергии поможет сэкономить на электричестве, потребляемом ночью. Помимо этого эксперт посоветовал выключать неиспользуемую технику из розеток.
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"Хорошая теплоизоляция дома снижает затраты электричества на обогрев зимой и охлаждение летом, если у вас на даче установлен кондиционер. При покупке техники для дачи лучше выбирать модели с маркировкой А++. Они потребляют меньше энергии", — указал Бондарь.
Для экономии эксперт посоветовал поливать грядки не водопроводной, а дождевой водой. А вместе с капельным поливом (шланг с отверстиями вдоль грядок) расход воды сократится в разы. Для освещения участка без лишних затрат можно установить на территории автономные светильники на солнечных батареях.
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