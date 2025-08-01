https://ria.ru/20250801/zhku-2032735715.html

Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40%

Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40% - РИА Новости, 01.08.2025

Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40%

Установка счетчиков и светодиодных ламп, использование солнечной энергии и правильные привычки помогут уменьшить счета за воду и электричество на даче на... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:15:00+03:00

2025-08-01T03:15:00+03:00

2025-08-01T03:15:00+03:00

общество

дмитрий бондарь

россия

жкх

недвижимость

экономия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Установка счетчиков и светодиодных ламп, использование солнечной энергии и правильные привычки помогут уменьшить счета за воду и электричество на даче на 20-40%, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По его словам, для экономии можно заменить на даче обычные лампы на светодиодные, а также установить счетчики воды. Без них плата за воду начисляется по нормативу, который может быть выше фактического расхода. Двухтарифный счетчик электроэнергии поможет сэкономить на электричестве, потребляемом ночью. Помимо этого эксперт посоветовал выключать неиспользуемую технику из розеток."Хорошая теплоизоляция дома снижает затраты электричества на обогрев зимой и охлаждение летом, если у вас на даче установлен кондиционер. При покупке техники для дачи лучше выбирать модели с маркировкой А++. Они потребляют меньше энергии", — указал Бондарь.Для экономии эксперт посоветовал поливать грядки не водопроводной, а дождевой водой. А вместе с капельным поливом (шланг с отверстиями вдоль грядок) расход воды сократится в разы. Для освещения участка без лишних затрат можно установить на территории автономные светильники на солнечных батареях.

https://ria.ru/20250729/remont-2032049090.html

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общество, дмитрий бондарь, россия, жкх, недвижимость, экономия