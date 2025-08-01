На Земле Франца-Иосифа ученые обнаружили останки древних китов и тюленей
На Земле Франца-Иосифа обнаружили скопление останков древних китов и тюленей
© Фото : АПУЭкспедиция "Арктический плавучий университет"
© Фото : АПУ
Экспедиция "Арктический плавучий университет"
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские ученые обнаружили крупное скопление останков китов и тюленей на архипелаге Земля Франца-Иосифа, их изучение поможет лучше понять динамику изменения климата, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
По информации института, российские ученые успешно завершили программу научных исследований на акватории и островах Баренцева моря в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет".
© Фото : АПУЭкспедиция "Арктический плавучий университет"
© Фото : АПУ
Экспедиция "Арктический плавучий университет"
"На острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа после отхода ледника обнаружено крупное скопление останков китов и тюленей, представляющее большой интерес для изучения динамики уровня моря, оледенения, климата Земли Франца-Иосифа и в целом в контексте современного потепления климата", — говорится в сообщении.
Ученые отметили, что палеонтологическая находка относится к доиндустриальному времени и является ярким свидетельством быстрых изменений в Арктике, происходивших еще до активного вмешательства человека в природные циклы.
"Для восстановления возраста китов и динамики изменения уровня моря на разных высотных уровнях нами были отобраны необходимые образцы для проведения радиоуглеродного датирования костей китов, раковин молюсков и древесины (плавника). В перспективе планируется провести анализ ДНК костных останков для определения вида китов, а также палеонтологический анализ отобранных на террасах морских раковин", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ААНИИ Никиты Демидова.
Он отметил, что найденные скелеты целые, это означает, что их не переносил ни ледник, ни море, и животные находятся там, где погибли.
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