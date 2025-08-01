Рейтинг@Mail.ru
На Земле Франца-Иосифа ученые обнаружили останки древних китов и тюленей - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:54 01.08.2025 (обновлено: 17:49 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/zemlja-2032822557.html
На Земле Франца-Иосифа ученые обнаружили останки древних китов и тюленей
На Земле Франца-Иосифа ученые обнаружили останки древних китов и тюленей - РИА Новости, 01.08.2025
На Земле Франца-Иосифа ученые обнаружили останки древних китов и тюленей
Российские ученые обнаружили крупное скопление останков китов и тюленей на архипелаге Земля Франца-Иосифа, их изучение поможет лучше понять динамику изменения... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:54:00+03:00
2025-08-01T17:49:00+03:00
наука
земля франца-иосифа
баренцево море
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032819973_0:4:660:375_1920x0_80_0_0_962f9a90f7b2862cfde3442ea1add768.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские ученые обнаружили крупное скопление останков китов и тюленей на архипелаге Земля Франца-Иосифа, их изучение поможет лучше понять динамику изменения климата, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). По информации института, российские ученые успешно завершили программу научных исследований на акватории и островах Баренцева моря в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет". "На острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа после отхода ледника обнаружено крупное скопление останков китов и тюленей, представляющее большой интерес для изучения динамики уровня моря, оледенения, климата Земли Франца-Иосифа и в целом в контексте современного потепления климата", — говорится в сообщении. Ученые отметили, что палеонтологическая находка относится к доиндустриальному времени и является ярким свидетельством быстрых изменений в Арктике, происходивших еще до активного вмешательства человека в природные циклы. "Для восстановления возраста китов и динамики изменения уровня моря на разных высотных уровнях нами были отобраны необходимые образцы для проведения радиоуглеродного датирования костей китов, раковин молюсков и древесины (плавника). В перспективе планируется провести анализ ДНК костных останков для определения вида китов, а также палеонтологический анализ отобранных на террасах морских раковин", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ААНИИ Никиты Демидова. Он отметил, что найденные скелеты целые, это означает, что их не переносил ни ледник, ни море, и животные находятся там, где погибли.
https://ria.ru/20250801/novgorod-2032806093.html
земля франца-иосифа
баренцево море
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032819973_78:0:582:378_1920x0_80_0_0_a72187879ad1ce0436d3b3368612a43a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля франца-иосифа, баренцево море, арктика
Наука, Земля Франца-Иосифа, Баренцево море, Арктика
На Земле Франца-Иосифа ученые обнаружили останки древних китов и тюленей

На Земле Франца-Иосифа обнаружили скопление останков древних китов и тюленей

© Фото : АПУЭкспедиция "Арктический плавучий университет"
Экспедиция Арктический плавучий университет - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : АПУ
Экспедиция "Арктический плавучий университет"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские ученые обнаружили крупное скопление останков китов и тюленей на архипелаге Земля Франца-Иосифа, их изучение поможет лучше понять динамику изменения климата, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
По информации института, российские ученые успешно завершили программу научных исследований на акватории и островах Баренцева моря в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет".
© Фото : АПУЭкспедиция "Арктический плавучий университет"
Экспедиция Арктический плавучий университет - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : АПУ
Экспедиция "Арктический плавучий университет"
"На острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа после отхода ледника обнаружено крупное скопление останков китов и тюленей, представляющее большой интерес для изучения динамики уровня моря, оледенения, климата Земли Франца-Иосифа и в целом в контексте современного потепления климата", — говорится в сообщении.
Ученые отметили, что палеонтологическая находка относится к доиндустриальному времени и является ярким свидетельством быстрых изменений в Арктике, происходивших еще до активного вмешательства человека в природные циклы.
"Для восстановления возраста китов и динамики изменения уровня моря на разных высотных уровнях нами были отобраны необходимые образцы для проведения радиоуглеродного датирования костей китов, раковин молюсков и древесины (плавника). В перспективе планируется провести анализ ДНК костных останков для определения вида китов, а также палеонтологический анализ отобранных на террасах морских раковин", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ААНИИ Никиты Демидова.
Он отметил, что найденные скелеты целые, это означает, что их не переносил ни ледник, ни море, и животные находятся там, где погибли.
Зуб молодого шерстистого мамонта, обнаруженный при раскопках в центре Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В центре Нижнего Новгорода нашли зуб мамонта
Вчера, 12:38
 
НаукаЗемля Франца-ИосифаБаренцево мореАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала