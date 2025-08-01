https://ria.ru/20250801/zemlja-2032822557.html

На Земле Франца-Иосифа ученые обнаружили останки древних китов и тюленей

На Земле Франца-Иосифа ученые обнаружили останки древних китов и тюленей - РИА Новости, 01.08.2025

На Земле Франца-Иосифа ученые обнаружили останки древних китов и тюленей

Российские ученые обнаружили крупное скопление останков китов и тюленей на архипелаге Земля Франца-Иосифа, их изучение поможет лучше понять динамику изменения... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:54:00+03:00

2025-08-01T13:54:00+03:00

2025-08-01T17:49:00+03:00

наука

земля франца-иосифа

баренцево море

арктика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские ученые обнаружили крупное скопление останков китов и тюленей на архипелаге Земля Франца-Иосифа, их изучение поможет лучше понять динамику изменения климата, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). По информации института, российские ученые успешно завершили программу научных исследований на акватории и островах Баренцева моря в ходе экспедиции "Арктический плавучий университет". "На острове Вильчека архипелага Земля Франца-Иосифа после отхода ледника обнаружено крупное скопление останков китов и тюленей, представляющее большой интерес для изучения динамики уровня моря, оледенения, климата Земли Франца-Иосифа и в целом в контексте современного потепления климата", — говорится в сообщении. Ученые отметили, что палеонтологическая находка относится к доиндустриальному времени и является ярким свидетельством быстрых изменений в Арктике, происходивших еще до активного вмешательства человека в природные циклы. "Для восстановления возраста китов и динамики изменения уровня моря на разных высотных уровнях нами были отобраны необходимые образцы для проведения радиоуглеродного датирования костей китов, раковин молюсков и древесины (плавника). В перспективе планируется провести анализ ДНК костных останков для определения вида китов, а также палеонтологический анализ отобранных на террасах морских раковин", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ААНИИ Никиты Демидова. Он отметил, что найденные скелеты целые, это означает, что их не переносил ни ледник, ни море, и животные находятся там, где погибли.

https://ria.ru/20250801/novgorod-2032806093.html

земля франца-иосифа

баренцево море

арктика

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земля франца-иосифа, баренцево море, арктика