https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032906353.html
Зеленский сделал заявление после слов Путина о переговорах
Зеленский сделал заявление после слов Путина о переговорах - РИА Новости, 01.08.2025
Зеленский сделал заявление после слов Путина о переговорах
Владимир Зеленский в ответ на заявление Владимира Путина о желании установить долгосрочный мир на Украине подтвердил свою готовность участвовать в переговорах. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:07:00+03:00
2025-08-01T19:07:00+03:00
2025-08-01T21:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на заявление Владимира Путина о желании установить долгосрочный мир на Украине подтвердил свою готовность участвовать в переговорах."Мы слышим заявления из России, и если это сигнал <...> установить действительно длительный мир, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — написал он в Telegram-канале.Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024-м годах.В ходе беседы с журналистами президент России подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.Переговоры Москвы и КиеваТретий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250801/putin-2032874015.html
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в мире, россия, украина, белоруссия, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление после слов Путина о переговорах
Зеленский подтвердил готовность к переговорам после заявления Путина