Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после слов Путина о переговорах - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 01.08.2025 (обновлено: 21:57 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032906353.html
Зеленский сделал заявление после слов Путина о переговорах
Зеленский сделал заявление после слов Путина о переговорах - РИА Новости, 01.08.2025
Зеленский сделал заявление после слов Путина о переговорах
Владимир Зеленский в ответ на заявление Владимира Путина о желании установить долгосрочный мир на Украине подтвердил свою готовность участвовать в переговорах. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:07:00+03:00
2025-08-01T21:57:00+03:00
в мире
россия
украина
белоруссия
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на заявление Владимира Путина о желании установить долгосрочный мир на Украине подтвердил свою готовность участвовать в переговорах."Мы слышим заявления из России, и если это сигнал &lt;...&gt; установить действительно длительный мир, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — написал он в Telegram-канале.Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024-м годах.В ходе беседы с журналистами президент России подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.Переговоры Москвы и КиеваТретий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250801/putin-2032874015.html
https://ria.ru/20250801/putin-2032898614.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d16f42743916593b346f4dee7b3a7edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, белоруссия, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление после слов Путина о переговорах

Зеленский подтвердил готовность к переговорам после заявления Путина

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на заявление Владимира Путина о желании установить долгосрочный мир на Украине подтвердил свою готовность участвовать в переговорах.
"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал <...> установить действительно длительный мир, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — написал он в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на острове Валаам в Карелии - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Киев только опозорился". Путин и Лукашенко обсудили Украину и "Орешник"
Вчера, 16:41
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024-м годах.
В ходе беседы с журналистами президент России подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.

Переговоры Москвы и Киева

Третий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа.
Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на продолжение контактов с Киевом не только на уровне делегаций. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Ничто не остановит": в США сделали заявление после слов Путина
Вчера, 18:33
 
В миреРоссияУкраинаБелоруссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала