https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032898760.html

Ущерб для репутации Зеленского стал необратимым, пишут СМИ

Ущерб для репутации Зеленского стал необратимым, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025

Ущерб для репутации Зеленского стал необратимым, пишут СМИ

Ущерб для репутации Владимира Зеленского из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:35:00+03:00

2025-08-01T18:35:00+03:00

2025-08-01T18:35:00+03:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

спиридон килинкаров

дональд трамп

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ущерб для репутации Владимира Зеленского из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) стал необратимым, пишет колумнист журнала Spectator Светлана Моренец. "В ходе двух быстрых и последовательных чтений 331 депутат проголосовал за восстановление независимости НАБУ и САП. Зеленский немедленно подписал закон. Однако репутационный ущерб был необратимым", - говорится в публикации. Как отмечает колумнист, "цирк", последовавший за голосованием, только усилил отвращение общественности к политикам. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://ria.ru/20250730/nabu-2032471074.html

https://ria.ru/20250621/preduprezhdenie-2024438494.html

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сша

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, спиридон килинкаров, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу