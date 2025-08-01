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"Вы врете": в Киеве раскрыли, что Зеленский устроил украинцам - РИА Новости, 01.08.2025
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03:05 01.08.2025 (обновлено: 05:04 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032744860.html
"Вы врете": в Киеве раскрыли, что Зеленский устроил украинцам
"Вы врете": в Киеве раскрыли, что Зеленский устроил украинцам - РИА Новости, 01.08.2025
"Вы врете": в Киеве раскрыли, что Зеленский устроил украинцам
Череда неудач и провалов киевского режима вынуждает его прибегать к самой наглой лжи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:05:00+03:00
2025-08-01T05:04:00+03:00
в мире
киев
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дональд трамп
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Череда неудач и провалов киевского режима вынуждает его прибегать к самой наглой лжи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Чтобы вы понимали. Оружия тоже нет. Сейчас пошли разговоры, что якобы один Patriot передали. Ну так опять же запутывают. Есть батарея, в ней три установки. Так передали одну установку или что? Они все время говорят: система, комплекс, установка. Скажите просто, чтобы все понимали. А раз не понимают, значит вы врете, специально запутываете народ &lt;…&gt; Думаю, никто ничего не поставлял", — сказал он.При этом, считает Соскрин, иллюзии, которые создает киевский режим, неправдоподобные.Ранее газета Washington Post сообщила, что Германия якобы передала Украине три системы Patriot, но никаких подтверждений этой информации не было.Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032669076.html
https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html
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в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Вы врете": в Киеве раскрыли, что Зеленский устроил украинцам

Аналитик Соскин: никаких поставок оружия нет, но Киев делает видимость обратного

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Череда неудач и провалов киевского режима вынуждает его прибегать к самой наглой лжи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"Чтобы вы понимали. Оружия тоже нет. Сейчас пошли разговоры, что якобы один Patriot передали. Ну так опять же запутывают. Есть батарея, в ней три установки. Так передали одну установку или что? Они все время говорят: система, комплекс, установка. Скажите просто, чтобы все понимали. А раз не понимают, значит вы врете, специально запутываете народ <…> Думаю, никто ничего не поставлял", — сказал он.
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При этом, считает Соскрин, иллюзии, которые создает киевский режим, неправдоподобные.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Германия якобы передала Украине три системы Patriot, но никаких подтверждений этой информации не было.
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Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
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