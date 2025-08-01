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Бойцы "Запада" за неделю заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Бойцы "Запада" за неделю заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2025
Бойцы "Запада" за неделю заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Военнослужащие российской группировки "Запад" нанесли за минувшую неделю поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял более 1630... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:06:00+03:00
2025-08-01T12:06:00+03:00
2025-08-01T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" нанесли за минувшую неделю поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял более 1630 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке ведомства за период с 26 июля по 1 августа."Противник потерял более 1630 военнослужащих, десять боевых бронированных машин. Уничтожены 88 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 48 складов боеприпасов, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в МО РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" за неделю заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1630 военных в зоне действий "Запада"