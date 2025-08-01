https://ria.ru/20250801/zakharova-2032759504.html

Захарова осудила отказ журналисту РИА Новости в визе во Францию

Захарова осудила отказ журналисту РИА Новости в визе во Францию - РИА Новости, 01.08.2025

Захарова осудила отказ журналисту РИА Новости в визе во Францию

Москва считает отказ Франции выдать визу журналисту РИА Новости очередным шагом к конфронтации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:22:00+03:00

2025-08-01T07:22:00+03:00

2025-08-01T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва считает отказ Франции выдать визу журналисту РИА Новости очередным шагом к конфронтации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Рассматриваем данный шаг как очередное проявление избранного французским правительством курса на дальнейшую конфронтацию в отношении нашей страны, следуя которому там стремятся полностью ликвидировать российское медийное присутствие во Франции и подавить любые источники точек зрения, альтернативных одобряемым местными властями", — сказала она в комментарии агентству. По словам Захаровой, подобными действиями Елисейский дворец грубо пренебрегает международными обязательствами в области обеспечения плюрализма СМИ. "Париж ввел в рутинную практику различные формы давления и репрессий против неугодных, в первую очередь российских, СМИ, включая запреты на вещание, персональные санкции, недопуск на официальные мероприятия, отказы под надуманным предлогом в продлении и выдаче рабочих виз", — сказала дипломат. Она отметила, что французские власти готовы демонтировать сами основы демократического общества в угоду узкокорыстным конъюнктурным интересам правящих кругов. Москва не оставит эти действия без ответа, заключила Захарова.Это не первый случай враждебного отношения европейских властей к корреспондентам "России сегодня". В марте МИД Греции без объяснения причин отказался продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, из-за чего корпункт вынужденно закрылся после более чем 20 лет работы.В июне Берлин не продлил вид на жительство главе представительства "России сегодня" Сергею Феоктистову. Причиной там назвали то, что продление вида на жительство работнику медиагруппы, поддерживающей российскую политику на Украине, навредит политическим интересам Германии.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. Кроме того, ЕС запретил на своей территории вещание крупнейших российских СМИ, причем принял такое решение без обращения в суд или к национальным регуляторам.

https://ria.ru/20250730/zaharova-2032405472.html

https://ria.ru/20250207/parizh-1998084524.html

https://ria.ru/20250207/viza-1998058863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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