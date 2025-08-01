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В МИД заявили о давлении властей Молдавии на судей по делу Гуцул - РИА Новости, 01.08.2025
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21:13 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/zaharova-2032917103.html
В МИД заявили о давлении властей Молдавии на судей по делу Гуцул
В МИД заявили о давлении властей Молдавии на судей по делу Гуцул - РИА Новости, 01.08.2025
В МИД заявили о давлении властей Молдавии на судей по делу Гуцул
Действующие власти Молдавии оказывают давление на судей, вовлеченных в процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:13:00+03:00
2025-08-01T21:13:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
мария захарова
майя санду
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Действующие власти Молдавии оказывают давление на судей, вовлеченных в процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По мере приближения запланированных на 28 сентября парламентских выборов в Молдавии политика режима (президента Молдавии - ред.) Майи Санду по "закручиванию гаек" и уничтожению оппозиции только усиливается. Происходит это под предлогом борьбы с выдуманной "российской пропагандой". А в центре этого политического фарса и беспредела - судебный процесс над законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул, которая с 9 апреля находится под домашним арестом", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, молдавские эксперты открыто называют это "показательной политической расправой" и попыткой запугать всех несогласных с кишиневским режимом. "Появилась информация, что действующая власть Молдавии оказывает давление на судей, вовлеченных в процесс над Евгенией Гуцул - Майя Санду не стесняется открыто вести борьбу с инакомыслием и попирать основополагающие права и свободы человека. Без сомнения, данный судебный процесс во многом определит судьбу Молдавии на многие годы вперед. Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум, и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима", - написала Захарова. Однако пока режим Санду и его западные спонсоры продолжают "раскачивать" ситуацию внутри страны, уже превратив ее в нестабильную, добавила она, отметив, что международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдавии. "Видимо, на Западе всех устраивает подобное попрание основополагающих демократических норм и принципов, что уже стало отличительной чертой режима Санду", - подчеркнула Захарова. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028530221.html
https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html
https://ria.ru/20250710/gutsul-2028356755.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, мария захарова, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Майя Санду
В МИД заявили о давлении властей Молдавии на судей по делу Гуцул

Захарова обвинила Молдавию в давлении на судей, вовлеченных в процесс над Гуцул

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Действующие власти Молдавии оказывают давление на судей, вовлеченных в процесс над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По мере приближения запланированных на 28 сентября парламентских выборов в Молдавии политика режима (президента Молдавии - ред.) Майи Санду по "закручиванию гаек" и уничтожению оппозиции только усиливается. Происходит это под предлогом борьбы с выдуманной "российской пропагандой". А в центре этого политического фарса и беспредела - судебный процесс над законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул, которая с 9 апреля находится под домашним арестом", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Шор объяснил, почему Гуцул оставили под домашним арестом
11 июля, 12:06
По ее словам, молдавские эксперты открыто называют это "показательной политической расправой" и попыткой запугать всех несогласных с кишиневским режимом.
"Появилась информация, что действующая власть Молдавии оказывает давление на судей, вовлеченных в процесс над Евгенией Гуцул - Майя Санду не стесняется открыто вести борьбу с инакомыслием и попирать основополагающие права и свободы человека. Без сомнения, данный судебный процесс во многом определит судьбу Молдавии на многие годы вперед. Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум, и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима", - написала Захарова.
Однако пока режим Санду и его западные спонсоры продолжают "раскачивать" ситуацию внутри страны, уже превратив ее в нестабильную, добавила она, отметив, что международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдавии.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Захарова отреагировала на требование лишить свободы Гуцул
1 июля, 13:32
"Видимо, на Западе всех устраивает подобное попрание основополагающих демократических норм и принципов, что уже стало отличительной чертой режима Санду", - подчеркнула Захарова.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. 10 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Судья, рассматривающий продление домашнего ареста Гуцул, взял самоотвод
10 июля, 13:57
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМария ЗахароваМайя Санду
 
 
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