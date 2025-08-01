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Путин рассказал, когда был освобожден Часов Яр - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 01.08.2025 (обновлено: 15:00 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/yar-2032838752.html
Путин рассказал, когда был освобожден Часов Яр
Путин рассказал, когда был освобожден Часов Яр - РИА Новости, 01.08.2025
Путин рассказал, когда был освобожден Часов Яр
Часов Яр был освобожден несколько дней назад, а не в четверг, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:45:00+03:00
2025-08-01T15:00:00+03:00
часов яр
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
безопасность
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Часов Яр был освобожден несколько дней назад, а не в четверг, заявил президент России Владимир Путин."Минобороны объявило (о взятии Часова Яра - ред.) только, по моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Занимались так называемой зачисткой, хотя, наверное, контратака есть. Кроме того, заявление, что с нашей стороны это неверная информация, говорит о том, что высшее политическое руководство Украины не очень проинформировано о ходе предстоящих событий, но это уже их проблемы", - сказал Путин журналистам.Минобороны РФ сообщало в пятницу, что подразделения "Южной" группировки войск освободили Часов Яр в ДНР, уничтожили более 1325 украинских военнослужащих и два танка за минувшую неделю.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
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часов яр, россия, владимир путин, украина, безопасность
Часов Яр, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Безопасность
Путин рассказал, когда был освобожден Часов Яр

Путин: Часов Яр был освобожден несколько дней назад

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Часов Яр был освобожден несколько дней назад, а не в четверг, заявил президент России Владимир Путин.
"Минобороны объявило (о взятии Часова Яра - ред.) только, по моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Занимались так называемой зачисткой, хотя, наверное, контратака есть. Кроме того, заявление, что с нашей стороны это неверная информация, говорит о том, что высшее политическое руководство Украины не очень проинформировано о ходе предстоящих событий, но это уже их проблемы", - сказал Путин журналистам.
Минобороны РФ сообщало в пятницу, что подразделения "Южной" группировки войск освободили Часов Яр в ДНР, уничтожили более 1325 украинских военнослужащих и два танка за минувшую неделю.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрРоссияВладимир ПутинУкраинаБезопасность
 
 
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