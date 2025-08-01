https://ria.ru/20250801/yar-2032838752.html
Путин рассказал, когда был освобожден Часов Яр
Путин рассказал, когда был освобожден Часов Яр - РИА Новости, 01.08.2025
Путин рассказал, когда был освобожден Часов Яр
Часов Яр был освобожден несколько дней назад, а не в четверг, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:45:00+03:00
2025-08-01T14:45:00+03:00
2025-08-01T15:00:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Часов Яр был освобожден несколько дней назад, а не в четверг, заявил президент России Владимир Путин."Минобороны объявило (о взятии Часова Яра - ред.) только, по моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Занимались так называемой зачисткой, хотя, наверное, контратака есть. Кроме того, заявление, что с нашей стороны это неверная информация, говорит о том, что высшее политическое руководство Украины не очень проинформировано о ходе предстоящих событий, но это уже их проблемы", - сказал Путин журналистам.Минобороны РФ сообщало в пятницу, что подразделения "Южной" группировки войск освободили Часов Яр в ДНР, уничтожили более 1325 украинских военнослужащих и два танка за минувшую неделю.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
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Часов Яр, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Безопасность
Путин рассказал, когда был освобожден Часов Яр
Путин: Часов Яр был освобожден несколько дней назад