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В Сумах в пятый раз за день прогремели взрывы
В Сумах в пятый раз за день прогремели взрывы - РИА Новости, 01.08.2025
В Сумах в пятый раз за день прогремели взрывы
Взрывы в пятый раз за день прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:28:00+03:00
2025-08-01T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы в пятый раз за день прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 18.21 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога. "Взрывы в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о четырех сериях взрывов в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Сумах в пятый раз за день прогремели взрывы
В Сумах на фоне воздушной тревоги в пятый раз за день прогремели взрывы