Рейтинг@Mail.ru
Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vulkan-2032748037.html
Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке
Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке - РИА Новости, 01.08.2025
Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке
Полуторакилометровый поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова - РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:04:00+03:00
2025-08-01T04:04:00+03:00
камчатка
богданович
петропавловск-камчатский
происшествия
вулкан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905569373_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_497f590af198f87c5cdcf940b41894df.jpg
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Полуторакилометровый поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова - Богдановича, сообщила сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в своем Telegram-канале. Накануне сеть сообщала, что Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 километров после сильного землетрясения на Камчатке. Однако, несмотря на активизацию сопки, Ключевской природный парк оставался доступным для посещения. "Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова. По данным вулканологов, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича", - говорится в сообщении. Отмечается, что его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков, также существует вероятность фреатических взрывов (взрывное испарение воды) с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. В сети отметили, что подобная ситуация уже возникала на Камчатке в 2023 году, когда во время извержения Ключевского вулкана по его склонам сходили пирокластические потоки, что привело к резкому таянию ледников Богдановича и Эрмана. В результате этого по руслам рек Сухая и Студёная сошли грязевые потоки, которые, в свою очередь, повредили трассу Козыревск – Петропавловск-Камчатский. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032525924.html
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032392938.html
камчатка
богданович
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905569373_221:0:2000:1334_1920x0_80_0_0_bfbfe3cd69de1f5a79fc145591d8ef47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, богданович, петропавловск-камчатский, происшествия, вулкан
Камчатка, Богданович, Петропавловск-Камчатский, Происшествия, Вулкан
Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке

Лава вулкана Ключевской грозит растопить ледник Богдановича

© Фото : ИВиС ДВО РАН / Юрий ДемянчукВулкан Ключевской на Камчатке
Вулкан Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук
Вулкан Ключевской на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Полуторакилометровый поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова - Богдановича, сообщила сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в своем Telegram-канале.
Накануне сеть сообщала, что Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 километров после сильного землетрясения на Камчатке. Однако, несмотря на активизацию сопки, Ключевской природный парк оставался доступным для посещения.
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту шесть километров
Вчера, 10:20
"Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова. По данным вулканологов, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков, также существует вероятность фреатических взрывов (взрывное испарение воды) с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря.
В сети отметили, что подобная ситуация уже возникала на Камчатке в 2023 году, когда во время извержения Ключевского вулкана по его склонам сходили пирокластические потоки, что привело к резкому таянию ледников Богдановича и Эрмана. В результате этого по руслам рек Сухая и Студёная сошли грязевые потоки, которые, в свою очередь, повредили трассу Козыревск – Петропавловск-Камчатский.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
С вулкана Ключевского сошла раскаленная лава
30 июля, 15:30
 
КамчаткаБогдановичПетропавловск-КамчатскийПроисшествияВулкан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала