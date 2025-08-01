https://ria.ru/20250801/vulkan-2032748037.html

Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке

Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке - РИА Новости, 01.08.2025

Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке

Полуторакилометровый поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова - РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T04:04:00+03:00

2025-08-01T04:04:00+03:00

2025-08-01T04:04:00+03:00

камчатка

богданович

петропавловск-камчатский

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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Полуторакилометровый поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова - Богдановича, сообщила сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в своем Telegram-канале. Накануне сеть сообщала, что Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 километров после сильного землетрясения на Камчатке. Однако, несмотря на активизацию сопки, Ключевской природный парк оставался доступным для посещения. "Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова. По данным вулканологов, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича", - говорится в сообщении. Отмечается, что его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков, также существует вероятность фреатических взрывов (взрывное испарение воды) с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. В сети отметили, что подобная ситуация уже возникала на Камчатке в 2023 году, когда во время извержения Ключевского вулкана по его склонам сходили пирокластические потоки, что привело к резкому таянию ледников Богдановича и Эрмана. В результате этого по руслам рек Сухая и Студёная сошли грязевые потоки, которые, в свою очередь, повредили трассу Козыревск – Петропавловск-Камчатский. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.

https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032525924.html

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032392938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, богданович, петропавловск-камчатский, происшествия, вулкан