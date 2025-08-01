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ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести районах Белгородской области, информирует губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:16:00+03:00
2025-08-01T20:16:00+03:00
2025-08-01T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести районах Белгородской области, информирует губернатор Вячеслав Гладков. Как сообщал глава региона, два мирных жителя были ранены в результате атак дронов ВСУ в селе Отрадное Белгородского района и селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области. "Атакам ВСУ подверглись шесть муниципалитетов… В селе Новостроевка-Первая от детонации дрона пробита кровля частного дома. Автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Смородино… В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа в результате прилета снаряда на территорию домовладения повреждены надворная постройка и легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в результате атаки дрона повреждён припаркованный автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что поселок Уразово подвергся атакам двух дронов. В селе Борки в результате детонации FPV-дронов выбиты окна в частном доме и здании объекта торговли. В селе Шелаево дрон сдетонировал о землю. Беспилотник ударил по стоянке сельхозпредприятия в селе Бобрава Ракитянского района. В селе Грузское Борисовского района тремя дронами атакован частный дом, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Отрадное, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области