https://ria.ru/20250801/vsu-2032912368.html

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести районах Белгородской области, информирует губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:16:00+03:00

2025-08-01T20:16:00+03:00

2025-08-01T20:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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отрадное

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести районах Белгородской области, информирует губернатор Вячеслав Гладков. Как сообщал глава региона, два мирных жителя были ранены в результате атак дронов ВСУ в селе Отрадное Белгородского района и селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области. "Атакам ВСУ подверглись шесть муниципалитетов… В селе Новостроевка-Первая от детонации дрона пробита кровля частного дома. Автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Смородино… В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа в результате прилета снаряда на территорию домовладения повреждены надворная постройка и легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в результате атаки дрона повреждён припаркованный автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что поселок Уразово подвергся атакам двух дронов. В селе Борки в результате детонации FPV-дронов выбиты окна в частном доме и здании объекта торговли. В селе Шелаево дрон сдетонировал о землю. Беспилотник ударил по стоянке сельхозпредприятия в селе Бобрава Ракитянского района. В селе Грузское Борисовского района тремя дронами атакован частный дом, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html

белгородская область

отрадное

белгородский район

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