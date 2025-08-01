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ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:16 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vsu-2032912368.html
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести районах Белгородской области, информирует губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:16:00+03:00
2025-08-01T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
отрадное
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести районах Белгородской области, информирует губернатор Вячеслав Гладков. Как сообщал глава региона, два мирных жителя были ранены в результате атак дронов ВСУ в селе Отрадное Белгородского района и селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области. "Атакам ВСУ подверглись шесть муниципалитетов… В селе Новостроевка-Первая от детонации дрона пробита кровля частного дома. Автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Смородино… В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа в результате прилета снаряда на территорию домовладения повреждены надворная постройка и легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в результате атаки дрона повреждён припаркованный автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что поселок Уразово подвергся атакам двух дронов. В селе Борки в результате детонации FPV-дронов выбиты окна в частном доме и здании объекта торговли. В селе Шелаево дрон сдетонировал о землю. Беспилотник ударил по стоянке сельхозпредприятия в селе Бобрава Ракитянского района. В селе Грузское Борисовского района тремя дронами атакован частный дом, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html
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происшествия, белгородская область, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Отрадное, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Украинские военные в пятницу обстреляли и атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести районах Белгородской области, информирует губернатор Вячеслав Гладков.
Как сообщал глава региона, два мирных жителя были ранены в результате атак дронов ВСУ в селе Отрадное Белгородского района и селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области.
"Атакам ВСУ подверглись шесть муниципалитетов… В селе Новостроевка-Первая от детонации дрона пробита кровля частного дома. Автомобиль подвергся атаке FPV-дрона в селе Смородино… В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа в результате прилета снаряда на территорию домовладения повреждены надворная постройка и легковой автомобиль. В селе Маломихайловка в результате атаки дрона повреждён припаркованный автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что поселок Уразово подвергся атакам двух дронов. В селе Борки в результате детонации FPV-дронов выбиты окна в частном доме и здании объекта торговли. В селе Шелаево дрон сдетонировал о землю. Беспилотник ударил по стоянке сельхозпредприятия в селе Бобрава Ракитянского района. В селе Грузское Борисовского района тремя дронами атакован частный дом, уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОтрадноеБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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