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При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2025
При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
Жительница посёлка Уразово Белгородской области ранена в результате детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:44:00+03:00
2025-08-01T12:44:00+03:00
2025-08-01T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Жительница посёлка Уразово Белгородской области ранена в результате детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Уразово Валуйского округа в результате детонации вражеского дрона пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в Валуйскую центральную районную больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что на месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
Жительница белгородского поселка Уразово ранена в результате детонации дрона ВСУ