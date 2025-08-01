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При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2025

При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

Жительница посёлка Уразово Белгородской области ранена в результате детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:44:00+03:00

2025-08-01T12:44:00+03:00

2025-08-01T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Жительница посёлка Уразово Белгородской области ранена в результате детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Уразово Валуйского округа в результате детонации вражеского дрона пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в Валуйскую центральную районную больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что на месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия