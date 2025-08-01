Рейтинг@Mail.ru
При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vsu-2032806574.html
При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 01.08.2025
При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
Жительница посёлка Уразово Белгородской области ранена в результате детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:44:00+03:00
2025-08-01T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Жительница посёлка Уразово Белгородской области ранена в результате детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Уразово Валуйского округа в результате детонации вражеского дрона пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в Валуйскую центральную районную больницу", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что на месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

Жительница белгородского поселка Уразово ранена в результате детонации дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Жительница посёлка Уразово Белгородской области ранена в результате детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Уразово Валуйского округа в результате детонации вражеского дрона пострадала мирная жительница. Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в Валуйскую центральную районную больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что на месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала