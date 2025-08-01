https://ria.ru/20250801/vsu-2032800412.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 01.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Днепра"

ВСУ за неделю потеряли в зоне действий группировки войск "Днепр" более 420 военнослужащих, 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 34 склада... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:09:00+03:00

2025-08-01T12:09:00+03:00

2025-08-01T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли в зоне действий группировки войск "Днепр" более 420 военнослужащих, 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сводке за отрезок с 26 июля по 1 августа.

https://ria.ru/20250801/bouz-2032764663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины