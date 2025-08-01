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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 01.08.2025 (обновлено: 12:14 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/vsu-2032800412.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 01.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли в зоне действий группировки войск "Днепр" более 420 военнослужащих, 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 34 склада... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:09:00+03:00
2025-08-01T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли в зоне действий группировки войск "Днепр" более 420 военнослужащих, 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сводке за отрезок с 26 июля по 1 августа.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 420 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли в зоне действий группировки войск "Днепр" более 420 военнослужащих, 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сводке за отрезок с 26 июля по 1 августа.
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