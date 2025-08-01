https://ria.ru/20250801/vsu-2032799944.html

ВСУ за неделю потеряли более 1325 боевиков в зоне действий "Южной"

ВСУ за неделю потеряли более 1325 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ за неделю потеряли более 1325 боевиков в зоне действий "Южной"

Подразделения "Южной" группировки войск освободили Часов Яр в ДНР, уничтожили более 1325 украинских военнослужащих и два танка за неделю, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:07:00+03:00

2025-08-01T12:07:00+03:00

2025-08-01T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили Часов Яр в ДНР, уничтожили более 1325 украинских военнослужащих и два танка за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1325-ти военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин",- говорится в сводке МО РФ, опубликованной в пятницу.По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики.Уточняется, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии противника. Уничтожены 19 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также 22 склада боеприпасов и материальных средств.

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032764376.html

донецкая народная республика

часов яр

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донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)