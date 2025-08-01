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ВСУ за неделю потеряли более 1325 боевиков в зоне действий "Южной"
ВСУ за неделю потеряли более 1325 боевиков в зоне действий "Южной" - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1325 боевиков в зоне действий "Южной"
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Часов Яр в ДНР, уничтожили более 1325 украинских военнослужащих и два танка за неделю, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:07:00+03:00
2025-08-01T12:07:00+03:00
2025-08-01T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили Часов Яр в ДНР, уничтожили более 1325 украинских военнослужащих и два танка за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1325-ти военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин",- говорится в сводке МО РФ, опубликованной в пятницу.По данным российского военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики.Уточняется, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии противника. Уничтожены 19 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также 22 склада боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032764376.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли более 1325 боевиков в зоне действий "Южной"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1325 военных в зоне действий "Южной"