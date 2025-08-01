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ВСУ обстреляли левобережье Днепра более 50 раз за сутки
ВСУ обстреляли левобережье Днепра более 50 раз за сутки - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ обстреляли левобережье Днепра более 50 раз за сутки
ВСУ за день нанесли 54 артиллерийских удара по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:20:00+03:00
2025-08-01T10:20:00+03:00
2025-08-01T10:20:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 1 авг - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 54 артиллерийских удара по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинские боевики нанесли 27 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 27 обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. За сутки под огонь ВСУ попали 7 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Малая Лепетиха, Алешки, Днепряны, Каховка, Старая Маячка, Новая Каховка, Григорьевка.
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днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли левобережье Днепра более 50 раз за сутки
ВСУ за сутки 54 раза ударили по населенным пунктам на левом берегу Днепра