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ВСУ обстреляли левобережье Днепра более 50 раз за сутки - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vsu-2032776956.html
ВСУ обстреляли левобережье Днепра более 50 раз за сутки
ВСУ обстреляли левобережье Днепра более 50 раз за сутки - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ обстреляли левобережье Днепра более 50 раз за сутки
ВСУ за день нанесли 54 артиллерийских удара по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:20:00+03:00
2025-08-01T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 1 авг - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 54 артиллерийских удара по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинские боевики нанесли 27 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 27 обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. За сутки под огонь ВСУ попали 7 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Малая Лепетиха, Алешки, Днепряны, Каховка, Старая Маячка, Новая Каховка, Григорьевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
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днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли левобережье Днепра более 50 раз за сутки

ВСУ за сутки 54 раза ударили по населенным пунктам на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 авг - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 54 артиллерийских удара по семи населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня украинские боевики нанесли 27 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 27 обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. За сутки под огонь ВСУ попали 7 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Малая Лепетиха, Алешки, Днепряны, Каховка, Старая Маячка, Новая Каховка, Григорьевка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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