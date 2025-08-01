https://ria.ru/20250801/vsu--2032806268.html
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека
Украинские войска атаковали скорую помощь в городе Алешки Херсонской области, ранены фельдшер и водитель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:40:00+03:00
2025-08-01T12:40:00+03:00
2025-08-01T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032806419_0:508:964:1050_1920x0_80_0_0_3d3fde462ea012c303106c18e5bc4fce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска атаковали скорую помощь в городе Алешки Херсонской области, ранены фельдшер и водитель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, всего за минувшие сутки из-за агрессии ВСУ в регионе ранения получили 11 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032806419_0:417:964:1140_1920x0_80_0_0_07b872b5bee41fff398b3ba4a09a60a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, ранены фельдшер и водитель