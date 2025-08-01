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ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека

Украинские войска атаковали скорую помощь в городе Алешки Херсонской области, ранены фельдшер и водитель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:40:00+03:00

2025-08-01T12:40:00+03:00

2025-08-01T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска атаковали скорую помощь в городе Алешки Херсонской области, ранены фельдшер и водитель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, всего за минувшие сутки из-за агрессии ВСУ в регионе ранения получили 11 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия