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ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 01.08.2025 (обновлено: 12:47 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/vsu--2032806268.html
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека
Украинские войска атаковали скорую помощь в городе Алешки Херсонской области, ранены фельдшер и водитель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:40:00+03:00
2025-08-01T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска атаковали скорую помощь в городе Алешки Херсонской области, ранены фельдшер и водитель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, всего за минувшие сутки из-за агрессии ВСУ в регионе ранения получили 11 человек.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, пострадали два человека

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках, ранены фельдшер и водитель

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки ВСУ на скорую помощь в городе Алешки Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на скорую помощь в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на скорую помощь в городе Алешки Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Украинские войска атаковали скорую помощь в городе Алешки Херсонской области, ранены фельдшер и водитель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Алешках обстрел киевских боевиков привел к гибели мужчины. Три человека пострадали. При эвакуации пострадавших после удара в самих Алешках враг нанес повторный удар по карете скорой помощи. Ранены фельдшер и водитель", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, всего за минувшие сутки из-за агрессии ВСУ в регионе ранения получили 11 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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