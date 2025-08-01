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ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий "Севера" за неделю
Киев за минувшую неделю потерял свыше 1245 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:07:00+03:00
2025-08-01T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Киев за минувшую неделю потерял свыше 1245 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1245 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, киев, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Сумская область, Безопасность
ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий группировки "Север" за неделю