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ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ потеряли более 1245 военных в зоне действий "Севера" за неделю

Киев за минувшую неделю потерял свыше 1245 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.08.2025

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Киев за минувшую неделю потерял свыше 1245 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1245 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, киев, сумская область, безопасность