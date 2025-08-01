https://ria.ru/20250801/vsu--2032772629.html

ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие

ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удар по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:44:00+03:00

2025-08-01T09:44:00+03:00

2025-08-01T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

россия

днепр (река)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Враг снова нанёс подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек" , - написал Сальдо в Telegram-канале.Все раненые госпитализированы в Алешкинскую больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, отметил он.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250801/pvo-2032761901.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, россия, днепр (река), происшествия