https://ria.ru/20250801/vsu--2032772629.html
ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие
ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:44:00+03:00
2025-08-01T09:44:00+03:00
2025-08-01T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Враг снова нанёс подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек" , - написал Сальдо в Telegram-канале.Все раненые госпитализированы в Алешкинскую больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, отметил он.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Днепр (река), Происшествия
ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие
ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, пострадали шесть человек