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ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 01.08.2025 (обновлено: 09:56 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/vsu--2032772629.html
ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие
ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:44:00+03:00
2025-08-01T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
россия
днепр (река)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Враг снова нанёс подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек" , - написал Сальдо в Telegram-канале.Все раненые госпитализированы в Алешкинскую больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, отметил он.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250801/pvo-2032761901.html
херсонская область
россия
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, россия, днепр (река), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Днепр (река), Происшествия
ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие

ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, пострадали шесть человек

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПожар на месте удара ВСУ по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области
Пожар на месте удара ВСУ по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Пожар на месте удара ВСУ по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Враг снова нанёс подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек" , - написал Сальдо в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Все раненые госпитализированы в Алешкинскую больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, отметил он.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
ПВО за ночь уничтожила 60 украинских дронов
Вчера, 07:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоРоссияДнепр (река)Происшествия
 
 
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