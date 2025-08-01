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При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.08.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Мужчина получил легкое ранение в результате детонации беспилотника ВСУ на территории коммерческого объекта в селе Малобыково Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:42:00+03:00
2025-08-01T08:42:00+03:00
2025-08-01T08:43:00+03:00
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белгородская область
красногвардейский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Мужчина получил легкое ранение в результате детонации беспилотника ВСУ на территории коммерческого объекта в селе Малобыково Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Малобыково Красногвардейского района ранен мирный житель. Мужчина пострадал в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта. Он самостоятельно обратился в Красногвардейскую ЦРБ, где ему диагностировали осколочное ранение ноги", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, красногвардейский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
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При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Житель белгородского села Малобыково ранен при детонации дрона ВСУ