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При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.08.2025

При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

Мужчина получил легкое ранение в результате детонации беспилотника ВСУ на территории коммерческого объекта в селе Малобыково Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:42:00+03:00

2025-08-01T08:42:00+03:00

2025-08-01T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

красногвардейский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Мужчина получил легкое ранение в результате детонации беспилотника ВСУ на территории коммерческого объекта в селе Малобыково Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Малобыково Красногвардейского района ранен мирный житель. Мужчина пострадал в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта. Он самостоятельно обратился в Красногвардейскую ЦРБ, где ему диагностировали осколочное ранение ноги", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, красногвардейский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия