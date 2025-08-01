https://ria.ru/20250801/vsu--2032764790.html

ВСУ ежедневно обстреливают жителей Кинбурнской косы, заявил сенатор

ВСУ ежедневно обстреливают жителей Кинбурнской косы, заявил сенатор - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ ежедневно обстреливают жителей Кинбурнской косы, заявил сенатор

ВСУ подвергают жителей Кинбурнской косы на юге Херсонской области ежедневным и целенаправленными обстрелам, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:38:00+03:00

2025-08-01T08:38:00+03:00

2025-08-01T08:38:00+03:00

херсонская область

днепр (река)

россия

игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. ВСУ подвергают жителей Кинбурнской косы на юге Херсонской области ежедневным и целенаправленными обстрелам, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Кинбурнская коса относится к наиболее отдаленной и труднодоступной, там местные жители ежедневно страдают от обстрелов со стороны ВСУ", - сказал Кастюкевич. При этом, по его словам, населению оказывается системная помощь, в том числе, по доставке лекарств. "В Херсонской области еще остаются территории, где обеспечение лекарствами осложняется различными факторами, в том числе и оперативной обстановкой. Обращения жителей оперативно отрабатываем вместе с фондами "Здоровое Отечество" и "Жизнь вопреки", – сказал Кастюкевич и добавил, что на днях жителям Кинбурнской косы и прифронтового Новокаховского округа доставили партию медикаментов для повседневного использования. "Речь идет о медикаментах жизненно необходимых людям в 15-ти километровой зоне", - сказал сенатор. В четверг журналистам сообщили в экстренных службах, что боевики ВСУ за прошедший день нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032750192.html

херсонская область

днепр (река)

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херсонская область , днепр (река), россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины, в мире