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ВСУ ежедневно обстреливают жителей Кинбурнской косы, заявил сенатор - РИА Новости, 01.08.2025
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08:38 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vsu--2032764790.html
ВСУ ежедневно обстреливают жителей Кинбурнской косы, заявил сенатор
ВСУ ежедневно обстреливают жителей Кинбурнской косы, заявил сенатор - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ ежедневно обстреливают жителей Кинбурнской косы, заявил сенатор
ВСУ подвергают жителей Кинбурнской косы на юге Херсонской области ежедневным и целенаправленными обстрелам, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:38:00+03:00
2025-08-01T08:38:00+03:00
херсонская область
днепр (река)
россия
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. ВСУ подвергают жителей Кинбурнской косы на юге Херсонской области ежедневным и целенаправленными обстрелам, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Кинбурнская коса относится к наиболее отдаленной и труднодоступной, там местные жители ежедневно страдают от обстрелов со стороны ВСУ", - сказал Кастюкевич. При этом, по его словам, населению оказывается системная помощь, в том числе, по доставке лекарств. "В Херсонской области еще остаются территории, где обеспечение лекарствами осложняется различными факторами, в том числе и оперативной обстановкой. Обращения жителей оперативно отрабатываем вместе с фондами "Здоровое Отечество" и "Жизнь вопреки", – сказал Кастюкевич и добавил, что на днях жителям Кинбурнской косы и прифронтового Новокаховского округа доставили партию медикаментов для повседневного использования. "Речь идет о медикаментах жизненно необходимых людям в 15-ти километровой зоне", - сказал сенатор. В четверг журналистам сообщили в экстренных службах, что боевики ВСУ за прошедший день нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , днепр (река), россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины, в мире
Херсонская область , Днепр (река), Россия, Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ ежедневно обстреливают жителей Кинбурнской косы, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: ВСУ подвергают жителей Кинбурнской косы ежедневным обстрелам

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. ВСУ подвергают жителей Кинбурнской косы на юге Херсонской области ежедневным и целенаправленными обстрелам, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Кинбурнская коса относится к наиболее отдаленной и труднодоступной, там местные жители ежедневно страдают от обстрелов со стороны ВСУ", - сказал Кастюкевич.
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При этом, по его словам, населению оказывается системная помощь, в том числе, по доставке лекарств.
Херсонской области еще остаются территории, где обеспечение лекарствами осложняется различными факторами, в том числе и оперативной обстановкой. Обращения жителей оперативно отрабатываем вместе с фондами "Здоровое Отечество" и "Жизнь вопреки", – сказал Кастюкевич и добавил, что на днях жителям Кинбурнской косы и прифронтового Новокаховского округа доставили партию медикаментов для повседневного использования.
"Речь идет о медикаментах жизненно необходимых людям в 15-ти километровой зоне", - сказал сенатор.
В четверг журналистам сообщили в экстренных службах, что боевики ВСУ за прошедший день нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская областьДнепр (река)РоссияИгорь КастюкевичВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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