ВСУ ежедневно обстреливают жителей Кинбурнской косы, заявил сенатор
Сенатор Кастюкевич: ВСУ подвергают жителей Кинбурнской косы ежедневным обстрелам
Фрагмент разорвавшегося снаряда . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. ВСУ подвергают жителей Кинбурнской косы на юге Херсонской области ежедневным и целенаправленными обстрелам, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Кинбурнская коса относится к наиболее отдаленной и труднодоступной, там местные жители ежедневно страдают от обстрелов со стороны ВСУ", - сказал Кастюкевич.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
При этом, по его словам, населению оказывается системная помощь, в том числе, по доставке лекарств.
"В Херсонской области еще остаются территории, где обеспечение лекарствами осложняется различными факторами, в том числе и оперативной обстановкой. Обращения жителей оперативно отрабатываем вместе с фондами "Здоровое Отечество" и "Жизнь вопреки", – сказал Кастюкевич и добавил, что на днях жителям Кинбурнской косы и прифронтового Новокаховского округа доставили партию медикаментов для повседневного использования.
"Речь идет о медикаментах жизненно необходимых людям в 15-ти километровой зоне", - сказал сенатор.
В четверг журналистам сообщили в экстренных службах, что боевики ВСУ за прошедший день нанесли 58 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 6 населенных пунктов.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.