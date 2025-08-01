https://ria.ru/20250801/vsu--2032763140.html
Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин
Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин - РИА Новости, 01.08.2025
Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин
Разрозненные группы военных ВСУ остаются в освобожденном Часовом Яре в ДНР, мероприятия по их выявлению продолжаются, а командование противника, скорее всего,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:22:00+03:00
2025-08-01T08:22:00+03:00
2025-08-01T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
краматорск
ян гагин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Разрозненные группы военных ВСУ остаются в освобожденном Часовом Яре в ДНР, мероприятия по их выявлению продолжаются, а командование противника, скорее всего, переместилось в Краматорск, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий освободили Часов Яр. "До сих пор идет операция по выявлению разрозненных групп противника. Мероприятия …еще идут как в самом городе, так и рядом. Командование из Часова Яра, скорее всего, вышло в Краматорск", - рассказал Гагин. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250801/trevoga-2032753442.html
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часов яр, донецкая народная республика, краматорск, ян гагин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин
Разрозненные группы военных ВСУ остаются в Часовом Яре, их командование сбежало