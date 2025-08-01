https://ria.ru/20250801/vsu--2032763140.html

Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин

Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин - РИА Новости, 01.08.2025

Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин

Разрозненные группы военных ВСУ остаются в освобожденном Часовом Яре в ДНР, мероприятия по их выявлению продолжаются, а командование противника, скорее всего,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:22:00+03:00

2025-08-01T08:22:00+03:00

2025-08-01T08:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

краматорск

ян гагин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Разрозненные группы военных ВСУ остаются в освобожденном Часовом Яре в ДНР, мероприятия по их выявлению продолжаются, а командование противника, скорее всего, переместилось в Краматорск, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий освободили Часов Яр. "До сих пор идет операция по выявлению разрозненных групп противника. Мероприятия …еще идут как в самом городе, так и рядом. Командование из Часова Яра, скорее всего, вышло в Краматорск", - рассказал Гагин. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250801/trevoga-2032753442.html

часов яр

донецкая народная республика

краматорск

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часов яр, донецкая народная республика, краматорск, ян гагин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)