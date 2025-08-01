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Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vsu--2032763140.html
Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин
Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин - РИА Новости, 01.08.2025
Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин
Разрозненные группы военных ВСУ остаются в освобожденном Часовом Яре в ДНР, мероприятия по их выявлению продолжаются, а командование противника, скорее всего,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:22:00+03:00
2025-08-01T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
краматорск
ян гагин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Разрозненные группы военных ВСУ остаются в освобожденном Часовом Яре в ДНР, мероприятия по их выявлению продолжаются, а командование противника, скорее всего, переместилось в Краматорск, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий освободили Часов Яр. "До сих пор идет операция по выявлению разрозненных групп противника. Мероприятия …еще идут как в самом городе, так и рядом. Командование из Часова Яра, скорее всего, вышло в Краматорск", - рассказал Гагин. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250801/trevoga-2032753442.html
часов яр
донецкая народная республика
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часов яр, донецкая народная республика, краматорск, ян гагин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командование ВСУ сбежало из Часова Яра в Краматорск, заявил Гагин

Разрозненные группы военных ВСУ остаются в Часовом Яре, их командование сбежало

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Разрозненные группы военных ВСУ остаются в освобожденном Часовом Яре в ДНР, мероприятия по их выявлению продолжаются, а командование противника, скорее всего, переместилось в Краматорск, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий освободили Часов Яр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"До сих пор идет операция по выявлению разрозненных групп противника. Мероприятия …еще идут как в самом городе, так и рядом. Командование из Часова Яра, скорее всего, вышло в Краматорск", - рассказал Гагин.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Закончилась история": на Западе забили тревогу из-за потери ВСУ Часова Яра
Вчера, 05:57
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаКраматорскЯн ГагинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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