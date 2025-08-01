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Путин и Лукашенко ответили на вопросы журналистов

Путин и Лукашенко ответили на вопросы журналистов - РИА Новости, 01.08.2025

Путин и Лукашенко ответили на вопросы журналистов

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной встречи на Валааме ответили на вопросы журналистов. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:13:00+03:00

2025-08-01T15:13:00+03:00

2025-08-01T15:20:00+03:00

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной встречи на Валааме ответили на вопросы журналистов. Лидеры ответили на вопросы представителей СМИ после посещения храма Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Президента России, в частности, попросили оценить итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины, состоявшегося в Стамбуле на прошлой неделе. Путин оценил их в целом положительно и добавил, что переговоры всегда важны. Он рассказал, что первая реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной и уточнил, что группы пока не заработали. Президент также заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. Путин также рассказал о серийном производстве "Орешника" и добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году. Также президент отметил мужество и героизм бойцов СВО и заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Президент также прокомментировал освобождение Часова Яра. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/foto-2032825528.html

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в мире, россия, белоруссия, владимир путин, валаам, александр лукашенко