https://ria.ru/20250801/volosy-2032757030.html
Мужчина сделал пересадку волос и умер
Мужчина сделал пересадку волос и умер - РИА Новости, 01.08.2025
Мужчина сделал пересадку волос и умер
Турист из Великобритании умер в Стамбуле после операции по пересадке волос, пишет Sun. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:47:00+03:00
2025-08-01T06:47:00+03:00
2025-08-01T07:09:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Турист из Великобритании умер в Стамбуле после операции по пересадке волос, пишет Sun."38-летний мужчина прилетел в Стамбул и в понедельник перенес пятичасовую операцию по пересадке волос. Но вскоре после операции туристу стало плохо, и его срочно доставили в больницу для оказания неотложной помощи, где он и скончался". — указано в статье.Причина смерти пока неизвестна. По данным издания, сейчас идут необходимые экспертизы, в частности, местная полиция допросила персонал клиники.Пересадка волос — это операция по трансплантации волосяных фолликулов с одного участка тела на другой. Такой метод применяют для восстановления волос на голове человека, а также в зоне бороды, усов и бровей.Еще несколько лет назад большинство операций по трансплантации волос проводились в Турции, но в последнее время их начали чаще проводить и в других странах, включая Россию.Ранее был известен лишь один зафиксированный случай гибели от этой процедуры: в Индии от заражения крови умер директор местного телеканала. Следствие установило, что операцию выполняли без соблюдения санитарных норм.
https://ria.ru/20250711/peresadka-1760990250.html
https://ria.ru/20250731/son-2032502587.html
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в мире, турция, стамбул, великобритания, волосы
В мире, Турция, Стамбул, Великобритания, Волосы
Мужчина сделал пересадку волос и умер
Sun: 38-летний британский турист умер после пересадки волос в Турции