https://ria.ru/20250801/vologda-2032894526.html

Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-мэра Вологды

Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-мэра Вологды - РИА Новости, 01.08.2025

Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-мэра Вологды

Генеральная прокуратура России требует изъять в доход государства активы, недвижимость, транспорт и денежные средства бывшего мэра Вологды и депутата Госдумы... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:10:00+03:00

2025-08-01T18:10:00+03:00

2025-08-01T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура России требует изъять в доход государства активы, недвижимость, транспорт и денежные средства бывшего мэра Вологды и депутата Госдумы Евгения Шулепова, которые он приобрел коррупционным путем, следует из искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по исковому заявлению, направленному в Вологодский городской суд, выступают Шулепов, Ирина и Ульяна Шулеповы, Наталья Шехирева, Людмила Конашева, Елена Орлова, Юлия Кузьминова и ряд компаний. Это ООО "Лотос", ООО "Развитие", ООО "Северинвест", ОАО "Оптовая база "Северо-Запад", ООО "Вологодский инструментальный завод", ООО "РИК" и ООО "Северлестраст". Как следует из документа, Шулепов до 2025 года занимал различные муниципальные и государственные должности (мэр, депутат местного заксобрания, депутат Госдумы) и по закону не мог одновременно заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем прокурорская проверка показала, что он "одновременно с исполнением публичных функций" занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц, в том числе с использованием "опыта административно-хозяйственной деятельности и прочных деловых связей". "Для придания видимости соблюдения Шулеповым антикоррупционных запретов руководящие должности и доли в уставных капиталах юридических лиц получали его родственники и доверенные лица", - отмечается в иске. В частности, сообщается в документе, будучи депутатом местного парламента, Шулепов являлся учредителем и участником нескольких компаний. Кроме того, в 2004 году, получив сведения о тяжелом финансовом положении ОАО "Вологодский станкостроительный завод", поспособствовал выводу из состава предприятия ряда объектов, последующему банкротству ОАО и выкупу оставшейся от завода части по заниженной стоимости. Затем Шулепов переоформил его на подконтрольные организации (ООО "Станкопроминвест", ООО "Северинвест" и ООО "Северинвест Плюс", ООО "Северлестраст"), которыми он руководил через номинальных владельцев. Кроме того, в 2013 году Шулепов, возглавляя Вологду, "образовал" земельный участок площадью 1054 квадратных метров. Ранее участок предназначался "для обеспечения образовательной деятельности". А Шулепов изменил его назначение под "автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные". В 2016 году земля была передана в пользование по договору аренды ОАО "Оптовая база "Северо-Запад", а далее компания выкупила объект по минимальной цене. "Будучи депутатом Государственной думы, в нарушение установленных запретов Шулепов продолжал заниматься коммерческой деятельностью через номинальных лиц. Являясь конечным бенефициаром, в 2019 году продал наиболее ликвидную часть имущества ООО "Северинвест" за 425 миллионов рублей. Полученный доход не задекларировал", - указывается в иске. Иные доходы от эксплуатации и отчуждения активов, сообщается в иске, Шулепов в 2020 году направил на покупку обезличенного металла через два обезличенных металлических счета (палладий и золото) на почти 211,9 миллиона рублей, который им был реализован. В целом, как отмечается в документе, Шулепов перераспределял спорное имущество между подконтрольными ему лицами, а в действительности сам осуществлял коммерческую деятельность, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении. Как уточняется в иске, полученные от таких сделок и махинаций доходы Шулепов расходовал на приобретение недвижимости в Сочи и Московской области. На эти же деньги он построил загородный комплекс и ряд объектов в Вологодской области. Плюс к этому были куплены дорогой автомобиль и катер. Данные факты, поясняется в иске, удалось вскрыть в ходе надзора за расследованием уголовных дел в отношении Шулепова, возбужденных по фактам получения взяток и злоупотребления должностными полномочиями. В итоге, согласно исковому заявлению, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства недвижимость и транспорт, зарегистрированные на Шулепова, денежные средства, размещенные на счетах. А в качестве обеспечительной меры наложить на них арест.

https://ria.ru/20250609/novosibirsk-2021710678.html

https://ria.ru/20250731/sochi-2032536674.html

https://ria.ru/20250713/sud-2028831731.html

https://ria.ru/20250725/nikolaev-2031434051.html

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вологда, сочи, московская область (подмосковье), рик, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия