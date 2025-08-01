https://ria.ru/20250801/volga-2032925108.html

На Волге четыре человека пострадали при столкновении судна с баржей

На Волге четыре человека пострадали при столкновении судна с баржей - РИА Новости, 01.08.2025

На Волге четыре человека пострадали при столкновении судна с баржей

Четыре человека пострадали при столкновении маломерного судна с баржей в акватории Волги в Тверской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:14:00+03:00

2025-08-01T23:14:00+03:00

2025-08-01T23:14:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

волга

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении маломерного судна с баржей в акватории Волги в Тверской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В акватории реки Волга в районе населенного пункта Староселка Калязинского МО произошло столкновение маломерного судна с баржей. Пострадали четыре человека (взрослые)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС. Уточняется, что один человек от госпитализации отказался, трое доставлены в больницу.

https://ria.ru/20250717/peterburg-2029815513.html

тверская область

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2025

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, волга