Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения
Во Владивостоке открыли российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025"
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкЦеремония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" во Владивостоке. 1 августа 2025
Церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" во Владивостоке. 1 августа 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" состоялась во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Во Владивостоке на основном причале Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2025", - говорится в сообщении.
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Перед кораблями ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая построились их экипажи - участники учения. К собравшимся обратились руководители учения от каждой стороны - вице-адмирал Денис Березовский и вице-адмирал Лю Цзычжу, отмечается в сообщении.
Вице-адмирал Березовский подчеркнул, что учения имеют оборонительный и миротворческий характер. Он также поздравил китайских военных моряков с Днём образования Народно-освободительной армии Китая, который ежегодно празднуется 1 августа.
"После проведения церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море и выполнения спасательных задач", - говорится в сообщении.
Корабли ВМС НОАК прибыли во Владивосток накануне. Эскадренные миноносцы "Шаосин", "Урумчи" и дизель-электрическая подводная лодка ошвартовались на 33-м причале Корабельной набережной. Корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" и судно спасения подводных лодок "Сиху" встали к стенке морского порта Владивостока. От ВМФ России в учениях примут участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и подводная лодка "Волхов", информирует ТОФ.
Морская часть российско-китайских учений пройдёт в акватории Японского моря с 3 по 5 августа.
"Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ", - отмечается в релизе.