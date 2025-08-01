https://ria.ru/20250801/vladivostok-2032759738.html

Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения

Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения - РИА Новости, 01.08.2025

Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения

Торжественная церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" состоялась во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:25:00+03:00

2025-08-01T07:25:00+03:00

2025-08-01T16:30:00+03:00

владивосток

китай

японское море

денис березовский

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

народно-освободительная армия китая

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" состоялась во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ. "Во Владивостоке на основном причале Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2025", - говорится в сообщении. Перед кораблями ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая построились их экипажи - участники учения. К собравшимся обратились руководители учения от каждой стороны - вице-адмирал Денис Березовский и вице-адмирал Лю Цзычжу, отмечается в сообщении. Вице-адмирал Березовский подчеркнул, что учения имеют оборонительный и миротворческий характер. Он также поздравил китайских военных моряков с Днём образования Народно-освободительной армии Китая, который ежегодно празднуется 1 августа. "После проведения церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море и выполнения спасательных задач", - говорится в сообщении. Корабли ВМС НОАК прибыли во Владивосток накануне. Эскадренные миноносцы "Шаосин", "Урумчи" и дизель-электрическая подводная лодка ошвартовались на 33-м причале Корабельной набережной. Корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" и судно спасения подводных лодок "Сиху" встали к стенке морского порта Владивостока. От ВМФ России в учениях примут участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и подводная лодка "Волхов", информирует ТОФ. Морская часть российско-китайских учений пройдёт в акватории Японского моря с 3 по 5 августа. "Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250727/vmf-2031733318.html

https://ria.ru/20250727/vmf-2031732746.html

владивосток

китай

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, китай, японское море, денис березовский, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, народно-освободительная армия китая, безопасность