Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 01.08.2025 (обновлено: 16:30 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/vladivostok-2032759738.html
Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения
Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения - РИА Новости, 01.08.2025
Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения
Торжественная церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" состоялась во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:25:00+03:00
2025-08-01T16:30:00+03:00
владивосток
китай
японское море
денис березовский
тихоокеанский флот вмф россии
вмф рф
народно-освободительная армия китая
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032871310_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_e42467a38940802de98d8a1429a6550f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" состоялась во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ. "Во Владивостоке на основном причале Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2025", - говорится в сообщении. Перед кораблями ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая построились их экипажи - участники учения. К собравшимся обратились руководители учения от каждой стороны - вице-адмирал Денис Березовский и вице-адмирал Лю Цзычжу, отмечается в сообщении. Вице-адмирал Березовский подчеркнул, что учения имеют оборонительный и миротворческий характер. Он также поздравил китайских военных моряков с Днём образования Народно-освободительной армии Китая, который ежегодно празднуется 1 августа. "После проведения церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море и выполнения спасательных задач", - говорится в сообщении. Корабли ВМС НОАК прибыли во Владивосток накануне. Эскадренные миноносцы "Шаосин", "Урумчи" и дизель-электрическая подводная лодка ошвартовались на 33-м причале Корабельной набережной. Корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" и судно спасения подводных лодок "Сиху" встали к стенке морского порта Владивостока. От ВМФ России в учениях примут участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и подводная лодка "Волхов", информирует ТОФ. Морская часть российско-китайских учений пройдёт в акватории Японского моря с 3 по 5 августа. "Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031733318.html
https://ria.ru/20250727/vmf-2031732746.html
владивосток
китай
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032871310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1491934282c678926e9f97ce1f6c92f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, китай, японское море, денис березовский, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, народно-освободительная армия китая, безопасность
Владивосток, Китай, Японское море, Денис Березовский, Тихоокеанский флот ВМФ России, ВМФ РФ, Народно-освободительная армия Китая, Безопасность
Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения

Во Владивостоке открыли российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025"

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкЦеремония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" во Владивостоке. 1 августа 2025
Церемония открытия совместных российско-китайских учений Морское взаимодействие - 2025 во Владивостоке. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
Перейти в медиабанк
Церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" во Владивостоке. 1 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Торжественная церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" состоялась во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
"Во Владивостоке на основном причале Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2025", - говорится в сообщении.
Учения ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Минобороны рассказало о цели учения "Июльский шторм"
27 июля, 13:49
Перед кораблями ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая построились их экипажи - участники учения. К собравшимся обратились руководители учения от каждой стороны - вице-адмирал Денис Березовский и вице-адмирал Лю Цзычжу, отмечается в сообщении.
Вице-адмирал Березовский подчеркнул, что учения имеют оборонительный и миротворческий характер. Он также поздравил китайских военных моряков с Днём образования Народно-освободительной армии Китая, который ежегодно празднуется 1 августа.
"После проведения церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море и выполнения спасательных задач", - говорится в сообщении.
Корабли ВМС НОАК прибыли во Владивосток накануне. Эскадренные миноносцы "Шаосин", "Урумчи" и дизель-электрическая подводная лодка ошвартовались на 33-м причале Корабельной набережной. Корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" и судно спасения подводных лодок "Сиху" встали к стенке морского порта Владивостока. От ВМФ России в учениях примут участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и подводная лодка "Волхов", информирует ТОФ.
Морская часть российско-китайских учений пройдёт в акватории Японского моря с 3 по 5 августа.
"Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ", - отмечается в релизе.
Учения ВМФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений
27 июля, 13:45
 
ВладивостокКитайЯпонское мореДенис БерезовскийТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФНародно-освободительная армия КитаяБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала