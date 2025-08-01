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Владелец "Тайгана" рассказал, почему вновь зашел в вольер ко львам - РИА Новости, 01.08.2025
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17:54 01.08.2025 (обновлено: 17:58 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/vladelets-2032892058.html
Владелец "Тайгана" рассказал, почему вновь зашел в вольер ко львам
Владелец "Тайгана" рассказал, почему вновь зашел в вольер ко львам - РИА Новости, 01.08.2025
Владелец "Тайгана" рассказал, почему вновь зашел в вольер ко львам
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, сообщил, что был вынужден экстренно снова войти в вольер к хищникам, чтобы РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:54:00+03:00
2025-08-01T17:58:00+03:00
происшествия
республика крым
краснодар
россия
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, сообщил, что был вынужден экстренно снова войти в вольер к хищникам, чтобы достать чужой упавший телефон. "Мне действительно нужно было экстренно зайти ко львам забрать чей-то упавший телефон. Скажу, что было непросто. Как только восстановится моя шея, мы обязательно поедем собирать мусор (в саванну - ред.), осматривать животных", - рассказал Зубков в своем Telegram-канале. При этом он подчеркнул, что после восстановления голоса намерен возобновить поездки в открытую часть зоопарка - зону свободного обитания львов (саванну). "Голос должен быть, командный мой голос необходим, чтобы команды давать львам, что-то крикнуть, на что-то отреагировать. Голос сегодня не мой, и это тоже один из главных факторов, который мешает полноценно ходить в саванну ко львам", - сказал Зубков. На видео он говорит сиплым тихим голосом, а на шее виден шрам. В комментарии РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина сообщила, что Зубков был вынужден войти в вольер со львами, который расположен рядом с саванной. В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка (саванне). Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым. Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев вцепился ему в горло. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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происшествия, республика крым, краснодар, россия, олег зубков
Происшествия, Республика Крым, Краснодар, Россия, Олег Зубков
Владелец "Тайгана" рассказал, почему вновь зашел в вольер ко львам

Директор "Тайгана" Зубков вновь зашел в вольер ко львам из-за упавшего телефона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОлег Зубков
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Олег Зубков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, сообщил, что был вынужден экстренно снова войти в вольер к хищникам, чтобы достать чужой упавший телефон.
"Мне действительно нужно было экстренно зайти ко львам забрать чей-то упавший телефон. Скажу, что было непросто. Как только восстановится моя шея, мы обязательно поедем собирать мусор (в саванну - ред.), осматривать животных", - рассказал Зубков в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что после восстановления голоса намерен возобновить поездки в открытую часть зоопарка - зону свободного обитания львов (саванну). "Голос должен быть, командный мой голос необходим, чтобы команды давать львам, что-то крикнуть, на что-то отреагировать. Голос сегодня не мой, и это тоже один из главных факторов, который мешает полноценно ходить в саванну ко львам", - сказал Зубков.
На видео он говорит сиплым тихим голосом, а на шее виден шрам.
В комментарии РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина сообщила, что Зубков был вынужден войти в вольер со львами, который расположен рядом с саванной.
В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка (саванне). Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым.
Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев вцепился ему в горло. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Олега Зубкова после нападения льва выписали из больницы - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Директор парка "Тайган" объяснил, почему лев стремился перекусить ему шею
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ПроисшествияРеспублика КрымКраснодарРоссияОлег Зубков
 
 
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