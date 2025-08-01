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Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам - РИА Новости, 01.08.2025
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06:02 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vklady-2032753943.html
Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам
Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам - РИА Новости, 01.08.2025
Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам
Ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:02:00+03:00
2025-08-01T06:02:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. "С конца второго квартала 2025 года и до текущего момента российский банковский рынок демонстрировал разнонаправленную динамику: ставки по вкладам в топ-20 банках заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной", - говорят аналитики. Они указывают, что если в начале года, на пике жесткой политики ЦБ, банки предлагали по вкладам рекордные 22–23% годовых (в некоторых случаях ставки могли доходить даже до 25%), то летом снижение ускорилось. "К середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках опустилась до 17,5%, по полугодовым -до 18%, по трехмесячным - до 18,8%. По сравнению с началом июня, когда ключевая ставка еще составляла 21%, доходность по вкладам снизилась на 0,9–1,5 процентных пункта, а в августе, на фоне очередного смягчения политики ЦБ, тренд, скорее всего, продолжится", - указывают эксперты. В то же время ставки по потребительским кредитам сохраняют высокие значения. "В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20250601/vklady-2020208423.html
https://ria.ru/20250729/stavka-2032125750.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Эксперты рассказали о снижении ставок по вкладам

Ставки по вкладам в российских банках заметно снизились

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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"С конца второго квартала 2025 года и до текущего момента российский банковский рынок демонстрировал разнонаправленную динамику: ставки по вкладам в топ-20 банках заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной", - говорят аналитики.
Они указывают, что если в начале года, на пике жесткой политики ЦБ, банки предлагали по вкладам рекордные 22–23% годовых (в некоторых случаях ставки могли доходить даже до 25%), то летом снижение ускорилось.
"К середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках опустилась до 17,5%, по полугодовым -до 18%, по трехмесячным - до 18,8%. По сравнению с началом июня, когда ключевая ставка еще составляла 21%, доходность по вкладам снизилась на 0,9–1,5 процентных пункта, а в августе, на фоне очередного смягчения политики ЦБ, тренд, скорее всего, продолжится", - указывают эксперты.
В то же время ставки по потребительским кредитам сохраняют высокие значения.
"В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта", - говорится в исследовании.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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