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Ветеран назвал переезд из Латвии в Псковскую область возвращением домой - РИА Новости, 01.08.2025
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15:36 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/veteran-2032856426.html
Ветеран назвал переезд из Латвии в Псковскую область возвращением домой
Ветеран назвал переезд из Латвии в Псковскую область возвращением домой - РИА Новости, 01.08.2025
Ветеран назвал переезд из Латвии в Псковскую область возвращением домой
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальёнов, который переехал в Псковскую область из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности, РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:36:00+03:00
2025-08-01T15:36:00+03:00
латвия
псковская область
россия
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальёнов, который переехал в Псковскую область из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности, признался, что вернулся домой. В июле губернатор Михаил Ведерников сообщал, что власти Псковской области окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивался у Москальёнова 19 июля. Латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде. В пятницу Ведерников торжественно вручил Москальёнову российский паспорт и по поручению главы государства передал ему юбилейную медаль "80 лет Великой Победы". Ведерников опубликовал в своем Telegram-видео чаепития с ветераном, отметив, что в свои 98 лет Москальёнов остается интересным собеседником и прекрасным рассказчиком, наделенным и чувством юмора. "Встретили меня очень-очень хорошо. Действительно, я ехал как домой. Я, конечно, очень был рад, так рад. Подъезжаем к границе нашей родной России – и сразу (видно): ребята другие, девчонки другие... прямо сразу родной дух. Наконец-то я приехал", – рассказывает ветеран на этом видео. Как отметил губернатор Псковской области, для Москальёнова будет организовано всестороннее медицинское обследование. Также для ветерана и его дочерей планируется организовать экскурсии по основным достопримечательностям региона, включая Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь. Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что выдворение Москальёнова из Латвии является проявлением неофашистской политики латвийских властей и акцией по запугиванию русскоязычного населения.
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латвия, псковская область, россия, михаил ведерников
Латвия, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников
Ветеран назвал переезд из Латвии в Псковскую область возвращением домой

Переехавший из Латвии в Псковскую область ветеран признался, что вернулся домой

© Михаил Ведерников/TelegramТоржественное вручение российского паспорта 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову
Торжественное вручение российского паспорта 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Михаил Ведерников/Telegram
Торжественное вручение российского паспорта 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальёнов, который переехал в Псковскую область из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности, признался, что вернулся домой.
В июле губернатор Михаил Ведерников сообщал, что власти Псковской области окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивался у Москальёнова 19 июля. Латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде. В пятницу Ведерников торжественно вручил Москальёнову российский паспорт и по поручению главы государства передал ему юбилейную медаль "80 лет Великой Победы".
Ведерников опубликовал в своем Telegram-видео чаепития с ветераном, отметив, что в свои 98 лет Москальёнов остается интересным собеседником и прекрасным рассказчиком, наделенным и чувством юмора.
"Встретили меня очень-очень хорошо. Действительно, я ехал как домой. Я, конечно, очень был рад, так рад. Подъезжаем к границе нашей родной России – и сразу (видно): ребята другие, девчонки другие... прямо сразу родной дух. Наконец-то я приехал", – рассказывает ветеран на этом видео.
Как отметил губернатор Псковской области, для Москальёнова будет организовано всестороннее медицинское обследование. Также для ветерана и его дочерей планируется организовать экскурсии по основным достопримечательностям региона, включая Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь.
Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что выдворение Москальёнова из Латвии является проявлением неофашистской политики латвийских властей и акцией по запугиванию русскоязычного населения.
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ЛатвияПсковская областьРоссияМихаил Ведерников
 
 
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