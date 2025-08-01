https://ria.ru/20250801/veteran-2032856426.html

Ветеран назвал переезд из Латвии в Псковскую область возвращением домой

Ветеран назвал переезд из Латвии в Псковскую область возвращением домой - РИА Новости, 01.08.2025

Ветеран назвал переезд из Латвии в Псковскую область возвращением домой

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальёнов, который переехал в Псковскую область из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности, РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:36:00+03:00

2025-08-01T15:36:00+03:00

2025-08-01T15:36:00+03:00

латвия

псковская область

россия

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальёнов, который переехал в Псковскую область из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности, признался, что вернулся домой. В июле губернатор Михаил Ведерников сообщал, что власти Псковской области окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивался у Москальёнова 19 июля. Латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде. В пятницу Ведерников торжественно вручил Москальёнову российский паспорт и по поручению главы государства передал ему юбилейную медаль "80 лет Великой Победы". Ведерников опубликовал в своем Telegram-видео чаепития с ветераном, отметив, что в свои 98 лет Москальёнов остается интересным собеседником и прекрасным рассказчиком, наделенным и чувством юмора. "Встретили меня очень-очень хорошо. Действительно, я ехал как домой. Я, конечно, очень был рад, так рад. Подъезжаем к границе нашей родной России – и сразу (видно): ребята другие, девчонки другие... прямо сразу родной дух. Наконец-то я приехал", – рассказывает ветеран на этом видео. Как отметил губернатор Псковской области, для Москальёнова будет организовано всестороннее медицинское обследование. Также для ветерана и его дочерей планируется организовать экскурсии по основным достопримечательностям региона, включая Псковский кремль и Псково-Печерский монастырь. Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что выдворение Москальёнова из Латвии является проявлением неофашистской политики латвийских властей и акцией по запугиванию русскоязычного населения.

https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029182531.html

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псковская область

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латвия, псковская область, россия, михаил ведерников