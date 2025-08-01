https://ria.ru/20250801/vens-2032880375.html
Вэнс ответил на вопрос о драке в Цинциннати, в которой пострадала россиянка
Вэнс ответил на вопрос о драке в Цинциннати, в которой пострадала россиянка - РИА Новости, 01.08.2025
Вэнс ответил на вопрос о драке в Цинциннати, в которой пострадала россиянка
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что причиной драки на джазовом фестивале в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, стала недоукомлектованность... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:00:00+03:00
2025-08-01T17:00:00+03:00
2025-08-01T17:00:00+03:00
цинциннати
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что причиной драки на джазовом фестивале в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, стала недоукомлектованность правоохранительных органов. "Ужасная драка. Женщина, которая просто стояла, получила удар в лицо от взрослого мужчины. Надеюсь, ответственных привлекут. Отвратительный акт насилия", - сказал Вэнс в интервью YouTube-каналу RuthLess. Не хватало полицейских на фестивали и в городе в целом, добавил он. Инцидент произошел еще неделю назад. Как сообщили в полиции, к приезду на место офицеров, участники драки уже разошлись. Пятерым предъявлены обвинение. Как сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию города, пострадавшая в массовой драке россиянка вернулась на родину. На видеозаписях инцидента запечатлено, как россиянка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, после чего на неё набрасываются несколько человек, нанося удары по лицу и телу. Другая пострадавшая потеряла сознание и лежала на земле без движения. Изначально газета ошиблась, назвав россиянкой поваленную на землю женщину. По делу были задержаны пять человек, трое из них, включая 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняются в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон была случайной прохожей, которая решила вмешаться в драку и ударила россиянку.
https://ria.ru/20250129/draka-1996120207.html
https://ria.ru/20250513/florida-2016746380.html
цинциннати
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цинциннати, сша, в мире
Вэнс ответил на вопрос о драке в Цинциннати, в которой пострадала россиянка
Вэнс назвал драку в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, актом насилия
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что причиной драки на джазовом фестивале в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, стала недоукомлектованность правоохранительных органов.
"Ужасная драка. Женщина, которая просто стояла, получила удар в лицо от взрослого мужчины. Надеюсь, ответственных привлекут. Отвратительный акт насилия", - сказал Вэнс в интервью YouTube-каналу RuthLess
.
Не хватало полицейских на фестивали и в городе в целом, добавил он.
Инцидент произошел еще неделю назад. Как сообщили в полиции, к приезду на место офицеров, участники драки уже разошлись. Пятерым предъявлены обвинение.
Как сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию города, пострадавшая в массовой драке россиянка вернулась на родину. На видеозаписях инцидента запечатлено, как россиянка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, после чего на неё набрасываются несколько человек, нанося удары по лицу и телу. Другая пострадавшая потеряла сознание и лежала на земле без движения. Изначально газета ошиблась, назвав россиянкой поваленную на землю женщину.
По делу были задержаны пять человек, трое из них, включая 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняются в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон была случайной прохожей, которая решила вмешаться в драку и ударила россиянку.