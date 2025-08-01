Рейтинг@Mail.ru
Вэнс ответил на вопрос о драке в Цинциннати, в которой пострадала россиянка - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vens-2032880375.html
Вэнс ответил на вопрос о драке в Цинциннати, в которой пострадала россиянка
Вэнс ответил на вопрос о драке в Цинциннати, в которой пострадала россиянка - РИА Новости, 01.08.2025
Вэнс ответил на вопрос о драке в Цинциннати, в которой пострадала россиянка
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что причиной драки на джазовом фестивале в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, стала недоукомлектованность... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:00:00+03:00
2025-08-01T17:00:00+03:00
цинциннати
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что причиной драки на джазовом фестивале в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, стала недоукомлектованность правоохранительных органов. "Ужасная драка. Женщина, которая просто стояла, получила удар в лицо от взрослого мужчины. Надеюсь, ответственных привлекут. Отвратительный акт насилия", - сказал Вэнс в интервью YouTube-каналу RuthLess. Не хватало полицейских на фестивали и в городе в целом, добавил он. Инцидент произошел еще неделю назад. Как сообщили в полиции, к приезду на место офицеров, участники драки уже разошлись. Пятерым предъявлены обвинение. Как сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию города, пострадавшая в массовой драке россиянка вернулась на родину. На видеозаписях инцидента запечатлено, как россиянка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, после чего на неё набрасываются несколько человек, нанося удары по лицу и телу. Другая пострадавшая потеряла сознание и лежала на земле без движения. Изначально газета ошиблась, назвав россиянкой поваленную на землю женщину. По делу были задержаны пять человек, трое из них, включая 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняются в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон была случайной прохожей, которая решила вмешаться в драку и ударила россиянку.
https://ria.ru/20250129/draka-1996120207.html
https://ria.ru/20250513/florida-2016746380.html
цинциннати
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цинциннати, сша, в мире
Цинциннати, США, В мире
Вэнс ответил на вопрос о драке в Цинциннати, в которой пострадала россиянка

Вэнс назвал драку в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, актом насилия

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что причиной драки на джазовом фестивале в Цинциннати, в которой пострадала россиянка, стала недоукомлектованность правоохранительных органов.
"Ужасная драка. Женщина, которая просто стояла, получила удар в лицо от взрослого мужчины. Надеюсь, ответственных привлекут. Отвратительный акт насилия", - сказал Вэнс в интервью YouTube-каналу RuthLess.
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Мэр города в США ввязалась в драку во время заседания совета попечителей
29 января, 15:14
Не хватало полицейских на фестивали и в городе в целом, добавил он.
Инцидент произошел еще неделю назад. Как сообщили в полиции, к приезду на место офицеров, участники драки уже разошлись. Пятерым предъявлены обвинение.
Как сообщила газета New York Post со ссылкой на полицию города, пострадавшая в массовой драке россиянка вернулась на родину. На видеозаписях инцидента запечатлено, как россиянка пытается помочь другому человеку во время уличной драки, после чего на неё набрасываются несколько человек, нанося удары по лицу и телу. Другая пострадавшая потеряла сознание и лежала на земле без движения. Изначально газета ошиблась, назвав россиянкой поваленную на землю женщину.
По делу были задержаны пять человек, трое из них, включая 24-летнюю Декиру Вернон, обвиняются в нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в массовых беспорядках. Полиция уточнила, что Вернон была случайной прохожей, которая решила вмешаться в драку и ударила россиянку.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Жена россиянина, угнавшего яхту в США, узнала о случившемся из СМИ
13 мая, 19:16
 
ЦинциннатиСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала