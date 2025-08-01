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Сенат Узбекистана одобрил тесты на ВИЧ для находившихся за рубежом 90 дней - РИА Новости, 01.08.2025
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17:46 01.08.2025 (обновлено: 17:47 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/uzbekistan-2032890766.html
Сенат Узбекистана одобрил тесты на ВИЧ для находившихся за рубежом 90 дней
Сенат Узбекистана одобрил тесты на ВИЧ для находившихся за рубежом 90 дней - РИА Новости, 01.08.2025
Сенат Узбекистана одобрил тесты на ВИЧ для находившихся за рубежом 90 дней
Сенат Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие обязательное медицинское обследование на ВИЧ для... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:46:00+03:00
2025-08-01T17:47:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 1 авг - РИА Новости. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие обязательное медицинское обследование на ВИЧ для граждан, возвращающихся в страну после 90 и более дней, проведенных за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе верхней палаты парламента страны. Законодательная (нижняя) палата парламента страны приняла данные поправки в начале июля. По данным нижней палаты, в 2024 году из 1,7 миллиона вернувшихся из-за границы граждан только 25% прошли добровольное обследование на ВИЧ. Наличие вируса было выявлено у 1,512 тысячи человек. "На заседании были одобрены изменения и дополнения в закон "О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека", - сказал представитель сената. Закон направлен на подпись президенту страны. В соответствии с поправками вводится обязательное медицинское обследование на ВИЧ граждан Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет, пребывавших за границей 90 и более дней. Данная процедура также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики или прибывающих в Узбекистана для работы. Ранее в нижней палате пояснили, что срок в 90 дней обусловлен инкубационным периодом инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ. При этом обследование граждан Узбекистана будет проводиться за счет средств госбюджета, а иностранцев и лиц без гражданства - за счет их собственных средств или средств работодателя. По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20250603/popova-2020693881.html
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В мире, Узбекистан, ВИЧ, Здоровье - Общество, Здоровье, Туризм, Новости - Туризм
Сенат Узбекистана одобрил тесты на ВИЧ для находившихся за рубежом 90 дней

Сенат Узбекистана одобрил обязательный тест на ВИЧ для въехавших спустя 90 дней

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭкспресс-анализ крови на ВИЧ-инфекцию
Экспресс-анализ крови на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Экспресс-анализ крови на ВИЧ-инфекцию. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 авг - РИА Новости. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие обязательное медицинское обследование на ВИЧ для граждан, возвращающихся в страну после 90 и более дней, проведенных за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе верхней палаты парламента страны.
Законодательная (нижняя) палата парламента страны приняла данные поправки в начале июля. По данным нижней палаты, в 2024 году из 1,7 миллиона вернувшихся из-за границы граждан только 25% прошли добровольное обследование на ВИЧ. Наличие вируса было выявлено у 1,512 тысячи человек.
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"На заседании были одобрены изменения и дополнения в закон "О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека", - сказал представитель сената.
Закон направлен на подпись президенту страны.
В соответствии с поправками вводится обязательное медицинское обследование на ВИЧ граждан Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет, пребывавших за границей 90 и более дней. Данная процедура также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики или прибывающих в Узбекистана для работы.
Ранее в нижней палате пояснили, что срок в 90 дней обусловлен инкубационным периодом инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ. При этом обследование граждан Узбекистана будет проводиться за счет средств госбюджета, а иностранцев и лиц без гражданства - за счет их собственных средств или средств работодателя.
По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.
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