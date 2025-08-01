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Путин назвал российские условия по Украине неизменными - РИА Новости, 01.08.2025
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14:23 01.08.2025 (обновлено: 22:34 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/usloviya-2032830945.html
Путин назвал российские условия по Украине неизменными
Путин назвал российские условия по Украине неизменными - РИА Новости, 01.08.2025
Путин назвал российские условия по Украине неизменными
Президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:23:00+03:00
2025-08-01T22:34:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными."Да, эти условия (по украинскому вопросу. — Прим. ред.), безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели — я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот, мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации", — сказал глава государства журналистам.Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024-м годах.
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украина, россия, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал российские условия по Украине неизменными

Путин назвал озвученные в 2024 году условия по Украине неизменными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
"Да, эти условия (по украинскому вопросу. — Прим. ред.), безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели — я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот, мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации", — сказал глава государства журналистам.
Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024-м годах.
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