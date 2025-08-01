https://ria.ru/20250801/usloviya-2032830945.html

Путин назвал российские условия по Украине неизменными

Путин назвал российские условия по Украине неизменными - РИА Новости, 01.08.2025

Путин назвал российские условия по Украине неизменными

Президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:23:00+03:00

2025-08-01T14:23:00+03:00

2025-08-01T22:34:00+03:00

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными."Да, эти условия (по украинскому вопросу. — Прим. ред.), безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели — я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот, мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации", — сказал глава государства журналистам.Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024-м годах.

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украина, россия, владимир путин, в мире