"Будут окружены": на Западе назвали следующую крупную потерю ВСУ
Дэвис: потеря ВСУ Красноармейска может произойти в ближайшее время
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Российская армия успешно продолжает продвигаться в сторону Красноармейска, и ВСУ в скором времени могут его потерять, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Давайте посмотрим на северную часть, где Россия уверенно продолжает двигаться вперед. Кажется, что остается чуть больше двух километров до окраины села Родинское, на территории которого есть важные транспортные артерии, необходимые для поддержки Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) <…> Если Россия сможет проникнуть в Покровск, позиции ВСУ будут окружены, и им придется погибнуть, сдаться или оставить город", — сказал он.
Дэвис также отметил, что освобождение Часова Яра открыло для российской армии дополнительную возможность продолжить наступление с севера на Константиновку.
В последнее время российская армия достигла значительных успехов в зоне спецоперации. В частности, 31 июля Минобороны сообщило о том, что подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР. Продвижение российских подразделений к этому городу началось в конце весны 2024 года. Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.