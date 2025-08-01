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ЕС и ФРГ заморозят миллиарды помощи Киеву из-за скандала с НАБУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
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20:30 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032913304.html
ЕС и ФРГ заморозят миллиарды помощи Киеву из-за скандала с НАБУ, пишут СМИ
ЕС и ФРГ заморозят миллиарды помощи Киеву из-за скандала с НАБУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2025
ЕС и ФРГ заморозят миллиарды помощи Киеву из-за скандала с НАБУ, пишут СМИ
Евросоюз и Германия должны заморозить миллиарды финансовой помощи Украине в качестве реакции на скандал с законопроектами о Национальном антикоррупционном бюро... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:30:00+03:00
2025-08-01T20:30:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
германия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз и Германия должны заморозить миллиарды финансовой помощи Украине в качестве реакции на скандал с законопроектами о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет немецкая газета Süddeustche Zeitung. "Ни украинцы, ни ЕС, ни правительство Германии не должны довольствоваться лишь отменой этого скандального закона - вместо этого необходимо заморозить миллиарды (помощи - ред.) для Киева до тех пор, пока не будет реализован длинный список невыполненных реформ", - говорится в публикации. Как отмечает издание, с момента своего избрания Владимир Зеленский позволил коррупции распространиться внутри своего окружения, однако впоследствии об этом узнали читатели лишь немногих украинских СМИ, осмелившихся о том заговорить. При этом газета подчеркивает, что государственные СМИ Украины "замалчивали" информацию о коррупции в окружении Зеленского. "Принятие Зеленским скандального закона, с помощью которого он, судя по всему, открыто пытался защитить близких друзей или бизнес-партнеров от преследования антикоррупционными органами, в корне всё изменило", - заключает издание. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250801/putin-2032840487.html
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в мире, украина, евросоюз, германия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Евросоюз, Германия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
ЕС и ФРГ заморозят миллиарды помощи Киеву из-за скандала с НАБУ, пишут СМИ

ЕС и ФРГ заморозят миллиарды финансовой помощи Украине из-за скандала с НАБУ

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз и Германия должны заморозить миллиарды финансовой помощи Украине в качестве реакции на скандал с законопроектами о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет немецкая газета Süddeustche Zeitung.
"Ни украинцы, ни ЕС, ни правительство Германии не должны довольствоваться лишь отменой этого скандального закона - вместо этого необходимо заморозить миллиарды (помощи - ред.) для Киева до тех пор, пока не будет реализован длинный список невыполненных реформ", - говорится в публикации.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин о ситуации с НАБУ: только опозорились и все
Вчера, 14:50
Как отмечает издание, с момента своего избрания Владимир Зеленский позволил коррупции распространиться внутри своего окружения, однако впоследствии об этом узнали читатели лишь немногих украинских СМИ, осмелившихся о том заговорить.
При этом газета подчеркивает, что государственные СМИ Украины "замалчивали" информацию о коррупции в окружении Зеленского.
"Принятие Зеленским скандального закона, с помощью которого он, судя по всему, открыто пытался защитить близких друзей или бизнес-партнеров от преследования антикоррупционными органами, в корне всё изменило", - заключает издание.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Скандал вокруг НАБУ и САП уничтожил имидж Зеленского, считает депутат Рады
Вчера, 18:06
 
В миреУкраинаЕвросоюзГерманияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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