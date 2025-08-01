https://ria.ru/20250801/ukraina-2032911509.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской области и в Вышгородском районе Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:04:00+03:00

2025-08-01T20:04:00+03:00

2025-08-01T20:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

черниговская область

киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской области и в Вышгородском районе Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Черниговской области звучит около двух часов. В 19.47 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Вышгородском районе Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250731/udar-2032515719.html

черниговская область

киевская область

россия

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черниговская область, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины