"Это уже катастрофа": в Киеве запаниковали после потери важного города
Дубинский: потеря Часова Яра стала катастрофой для ВСУ
© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Освобождение российской армией Часова Яра в ДНР грозит окружением северной и восточной группировок ВСУ, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Пока Зеленский спасался от НАБУ/САП, защищая "кооператив клоунов", который строит Чернышов, русские взяли Часов Яр. Это последний серьезный укрепрайон Украины перед Славянско-Краматорской агломерацией. Но ее в лоб штурмовать не будут — через захват Покровска организовывается окружение. Далее возникает угроза разрезания северной и восточной группировок ВСУ. А это уже катастрофа для этого направления фронта", — написал он.
Политик отметил, что к осени условия перемирия для Украины могут стать намного хуже.
Тридцать первого июля Минобороны сообщило о том, что подразделения Южной группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР. Продвижение российских подразделений к этому городу началось в конце весны 2024 года. Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.
Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад.
Он подчеркнул, что российская армия в течение этого времени занималась зачисткой города от боевиков ВСУ.
Путин подтвердил освобождение Часова Яра
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