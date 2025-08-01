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"Это уже катастрофа": в Киеве запаниковали после потери важного города - РИА Новости, 01.08.2025
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16:25 01.08.2025 (обновлено: 17:25 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html
"Это уже катастрофа": в Киеве запаниковали после потери важного города
"Это уже катастрофа": в Киеве запаниковали после потери важного города - РИА Новости, 01.08.2025
"Это уже катастрофа": в Киеве запаниковали после потери важного города
Освобождение российской армией Часова Яра в ДНР грозит окружением северной и восточной группировок ВСУ, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:25:00+03:00
2025-08-01T17:25:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
часов яр
украина
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Освобождение российской армией Часова Яра в ДНР грозит окружением северной и восточной группировок ВСУ, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Пока Зеленский спасался от НАБУ/САП, защищая "кооператив клоунов", который строит Чернышов, русские взяли Часов Яр. Это последний серьезный укрепрайон Украины перед Славянско-Краматорской агломерацией. Но ее в лоб штурмовать не будут — через захват Покровска организовывается окружение. Далее возникает угроза разрезания северной и восточной группировок ВСУ. А это уже катастрофа для этого направления фронта", — написал он.Политик отметил, что к осени условия перемирия для Украины могут стать намного хуже.Тридцать первого июля Минобороны сообщило о том, что подразделения Южной группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР. Продвижение российских подразделений к этому городу началось в конце весны 2024 года. Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад.Он подчеркнул, что российская армия в течение этого времени занималась зачисткой города от боевиков ВСУ.
https://ria.ru/20250731/donbass-2032670532.html
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в мире, донецкая народная республика, часов яр, украина, владимир путин
В мире, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Украина, Владимир Путин
"Это уже катастрофа": в Киеве запаниковали после потери важного города

Дубинский: потеря Часова Яра стала катастрофой для ВСУ

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Освобождение российской армией Часова Яра в ДНР грозит окружением северной и восточной группировок ВСУ, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Пока Зеленский спасался от НАБУ/САП, защищая "кооператив клоунов", который строит Чернышов, русские взяли Часов Яр. Это последний серьезный укрепрайон Украины перед Славянско-Краматорской агломерацией. Но ее в лоб штурмовать не будут — через захват Покровска организовывается окружение. Далее возникает угроза разрезания северной и восточной группировок ВСУ. А это уже катастрофа для этого направления фронта", — написал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
"Решающая битва". Что начнется на фронте после освобождения Часова Яра
31 июля, 17:57
Политик отметил, что к осени условия перемирия для Украины могут стать намного хуже.
Тридцать первого июля Минобороны сообщило о том, что подразделения Южной группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР. Продвижение российских подразделений к этому городу началось в конце весны 2024 года. Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.
Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад.
Он подчеркнул, что российская армия в течение этого времени занималась зачисткой города от боевиков ВСУ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин подтвердил освобождение Часова Яра
Вчера, 14:59
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрУкраинаВладимир Путин
 
 
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