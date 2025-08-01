https://ria.ru/20250801/ukraina-2032870326.html

"Это уже катастрофа": в Киеве запаниковали после потери важного города

"Это уже катастрофа": в Киеве запаниковали после потери важного города - РИА Новости, 01.08.2025

"Это уже катастрофа": в Киеве запаниковали после потери важного города

Освобождение российской армией Часова Яра в ДНР грозит окружением северной и восточной группировок ВСУ, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:25:00+03:00

2025-08-01T16:25:00+03:00

2025-08-01T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Освобождение российской армией Часова Яра в ДНР грозит окружением северной и восточной группировок ВСУ, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Пока Зеленский спасался от НАБУ/САП, защищая "кооператив клоунов", который строит Чернышов, русские взяли Часов Яр. Это последний серьезный укрепрайон Украины перед Славянско-Краматорской агломерацией. Но ее в лоб штурмовать не будут — через захват Покровска организовывается окружение. Далее возникает угроза разрезания северной и восточной группировок ВСУ. А это уже катастрофа для этого направления фронта", — написал он.Политик отметил, что к осени условия перемирия для Украины могут стать намного хуже.Тридцать первого июля Минобороны сообщило о том, что подразделения Южной группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР. Продвижение российских подразделений к этому городу началось в конце весны 2024 года. Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад.Он подчеркнул, что российская армия в течение этого времени занималась зачисткой города от боевиков ВСУ.

https://ria.ru/20250731/donbass-2032670532.html

https://ria.ru/20250801/putin-2032844348.html

донецкая народная республика

часов яр

украина

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в мире, донецкая народная республика, часов яр, украина, владимир путин