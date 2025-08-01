Развал Украины исторически предопределен, заявил глава крымского парламента
Глава парламента в Крыму Константинов: развал Украины исторически предопределен
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Украина как независимое образование создавалась на короткий срок для нанесения вреда России, развал украинского государства исторически предопределен, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Будущее Украины мрачно и печально. Основанная на абсолютно нелегитимной конструкции, эта система не может просуществовать в исторической перспективе долго в изначальных границах. Ее развал исторически предопределен. Она, эта конструкция, создана на конкретный срок и для решения конкретных задач", - сказал Константинов.
По его словам, временной задачей государства Украина было нанесение как можно большего вреда России.
"Убийства русских людей, провокации, теракты, диверсии - во всем этом Зеленский хорош и удобен Западу. Если этот цикл завершается, в новом места ему нет. Зеленский пока продолжает существовать, потому что будущее его ещё не определено его хозяевами", - сказал Константинов.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.