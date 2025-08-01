https://ria.ru/20250801/ukraina-2032764376.html

Развал Украины исторически предопределен, заявил глава крымского парламента

Развал Украины исторически предопределен, заявил глава крымского парламента - РИА Новости, 01.08.2025

Развал Украины исторически предопределен, заявил глава крымского парламента

Украина как независимое образование создавалась на короткий срок для нанесения вреда России, развал украинского государства исторически предопределен, заявил... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:35:00+03:00

2025-08-01T08:35:00+03:00

2025-08-01T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Украина как независимое образование создавалась на короткий срок для нанесения вреда России, развал украинского государства исторически предопределен, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Будущее Украины мрачно и печально. Основанная на абсолютно нелегитимной конструкции, эта система не может просуществовать в исторической перспективе долго в изначальных границах. Ее развал исторически предопределен. Она, эта конструкция, создана на конкретный срок и для решения конкретных задач", - сказал Константинов. По его словам, временной задачей государства Украина было нанесение как можно большего вреда России. "Убийства русских людей, провокации, теракты, диверсии - во всем этом Зеленский хорош и удобен Западу. Если этот цикл завершается, в новом места ему нет. Зеленский пока продолжает существовать, потому что будущее его ещё не определено его хозяевами", - сказал Константинов. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20250801/ssha-2032741208.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032148351.html

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

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